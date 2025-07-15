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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع سيدة وإصابة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع في القليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ابراهيم جادالله

شهد طريق طريق سفاجا قنا حادثًا مأساويًا أسفر عن مصرع سيدة وإصابة أربعة آخرين من أسرة واحدة، وذلك إثر تصادم مروع حادث تصادم سيارة ملاكي بجبل قبل مدينة سفاجا بـ 5 كيلومترات أدى إلى تهشم السيارة التي كانوا يستقلونها.

وتبين مصرع روجينا نصر بساليوس، البالغة من العمر 67 عامًا، وإصابة كل من:

تهاني محروس سليمان (54 عامًا) بكسور متعددة في الفخذ والساقين والعمود الفقري، إلى جانب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

بيشوي صلاح توفيق (24 عامًا) يعاني من اضطراب بدرجة الوعي وكسر بالقفص الصدري.

سيلفيا صلاح توفيق (22 عامًا) أصيبت بجرح قطعي بفروة الرأس وكسر في الفك والساقين.

استيفين صلاح توفيق (17 عامًا) يُشتبه في إصابته بكسر في المرفق الأيمن.


تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما باشرت الجهات الأمنية التحقيق في ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه.

البحر الأحمر طريق سفاجا قنا سفاجا مستشفى سفاجا حادث تصادم

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