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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أحكام رادعة ضد المتهمين في قضية شهيد الشهامة بالغردقة | تفاصيل

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار وليد محمد دنانة، وعضوية كلا من المستشارين أمجد وجيه وهبه، ومحمد صلاح حافظ، واحمد محمد محيي الدين، وأمانة سر كلا من أشرف جعفر، محمد الشاطر أحمد، قراراً بالحكم علي المتهمين بقتل الشاب حامد أشرف حراجي، المعروف إعلاميًا بـ شهيد الشهامة، بالسـ.جن علي المتهـ.مين في قضية حامد أشرف حراجي 15 سنة للمتهم الأول و الثاني و7 سنوات الثالث. 

كانت جنايات البحر الأحمر، نظرت، ثالث جلسات محاكمة المتهمين فى القضية والتي تعود وقائعها إلى مطلع العام الجاري.

تعود القضية عندما شهدت مدينة الغردقة جريمة قتل بشعة حيث لقي شاب مصرعه على يد ثلاثة شبان آخرين وتبين أن المجني عليه يدعي حامد أشرف حراجي، 17 عامًا، طالب بالصف الأول الثانوي، مقيم بمنطقة سوق البازارات بحى الدهار بمدينة الغردقة وتم تحرير محضر بالحادث وتباشر النيابة التحقيقات.

وكشفت التفاصيل أن الواقعة بدأت عقب حفل زفاف بعد وقوع مشاجرة بين أصدقاء المجني عليه ومجموعة أخرى من الشباب وتدخل المجني عليه لفض المشاحرة وتهدئة الأمور دون ليعود الجميع إلى منازلهم وظن الجميع أن الأمر قد انتهى. 

وتربص الجناة بالمجني عليه في اليوم التالي، وهاجموه بشكل مفاجئ، واعتدوا عليه بعد تكبيل يديه، ثم وجهوا له طعنات نافذة في رأسه وقلبه، ما أدى إلى وفاته في الحال وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي الغردقة العام.

من جانبهم، أكد عدد من أهالي الغردقة أن المجني عليه كان مثالًا للخلق، ويشهد له الجميع بحسن الأخلاق والتربية.

البحر الاحمر جنايات البحر الأحمر شهيد الشهامة مدينة الغردقة الغردقة

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