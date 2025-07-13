تداول 63 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة بلغ 12 سفينة وتم تداول 63000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و 586 شاحنة و287 سيارة.



وأوضح المركز - فى بيان اليوم الأحد - أن حركة الواردات شملت 7000 طن بضائع، و 379 شاحنة و 175 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 56000 طن بضائع، و207 شاحنات و112 سيارة.



وأشار إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفينتين Belagos Express والحرية2 ، بينما غادرت السفينة Gin 16 وعلى متنها 50 ألف طن فوسفات متجهة إلى فيتنام ، وشهد ميناء نويبع تداول 2800 طن بضائع و 232 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتي، والحسين وآيلة.. فيما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1007 ركاب.

