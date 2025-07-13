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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالبحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر، اليوم، الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، تحت رعاية اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ضمن خطة وطنية لحماية الثروة الحيوانية بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

وتستهدف الحملة تنفيذ التحصينات بشكل ميداني من خلال فرق الأطباء البيطريين المنتشرين في الوحدات البيطرية، وذلك حفاظًا على صحة الماشية ودعمًا للمربين، خاصة في المناطق الريفية والصحراوية.

وتتضمن الحملة أيضًا برامج توعية موجهة للمربين والمواطنين، لشرح مخاطر المرضين، وأهمية الالتزام بالتحصين الدوري، إلى جانب حثّهم على سرعة التواصل مع أقرب وحدة بيطرية حال ظهور أي أعراض مرضية على حيواناتهم.

كما تشمل الحملة أعمال تسجيل وترقيم الحيوانات، في خطوة تهدف إلى تتبع الحالة الصحية للماشية بشكل دقيق، وضمان أعلى مستويات الوقاية والسيطرة على الأمراض الوبائية.

وأكد مسؤولو الطب البيطري بالمحافظة، أن هذه الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق تنمية مستدامة في قطاع الإنتاج الحيواني.

محافظة البحر الأحمر البحر الأحمر مديرية الطب البيطري محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي

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