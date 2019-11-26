طفل كيني يخطب باللغة العربية وينهمر في البكاء في حضور الجفري.. فيديو

نشر الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي، فيديو لمجلس المولد النبوي الشريف بمسجد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مدينة ماليندي في كينيا.



وكتب الجفري عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك: "اليوم في مجلس المولد النبوي الشريف بمسجد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مدينة ماليندي ، وتكلم طفل من مدرسة عمر بن الخطاب التي أسسها الشيخ المحب عمر بن أحمد بن طيب با جابر مع المسجد الذي عمره..كانت دموع هذا الطفل تنهمر وهو يتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باللغة العربية وهي ليست لغته فأثر في القلوب".



وحضر الداعية الحبيب علي الجفري الجلستين الافتتاحية والختامية لملتقى دعاة الإسلام في شرق أفريقيا والمقام في مدينة مالندي بساحل كينيا.



وألقى الداعية الإسلامي، الخطبة وصلاة الجمعة الماضية من مسجد الهدى في العاصمة الكينية نيروبي والذي تشرف بخدمة تأسيسه مع مركز إسلامي يحتوي على مدرسة كبيرة وقناة تلفزيونية الشيخ سالم بن أبي بكر با جابر .





