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أخبار العالم

بعد توقف 4 سنوات.. مطار المكلا في اليمن يستقبل أولى رحلاته.. صور

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 11:17 ص
أولى رحلة إلى مطار
أولى رحلة إلى مطار المكلا
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شيماء مصطفى
وصلت اليوم، أولى الرحلات الجوية اليمنية، إلى مطار "الريان" بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضر موت، بعد توقف دام لأكثر من أربعة أعوام بسبب الحرب في اليمن.

وقالت وسائل إعلام يمنية: إن افتتاح المطار جاء عقب إعادة تأهيله وتجهيزه من قبل دولة الإمارات؛ مشيرة‬⁩ إلى أن الرحلة نفذتها الخطوط الجوية اليمنية من مطار عدن الدولي.

وذكر المكتب الإعلامي للمحافظة، أنه تم افتتاح الصالات الخارجية بالمطار، كما قالت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد إنه تم افتتاح مطار الريان الدولي بمحافظة حضر موت.

وأثنى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء ركن فرج سالمين البحسني، على دعم الإمارات لإعادة تشغيل مطار الريان بعد انقطاع العمل لمدة سنوات.

وتوقف العمل بمطار المكلا في أبريل 2015 بعد سقوط المدنية تحت يد تنظيم "القاعدة" الإرهابي، بعد الصراع الذي شهده اليمن بسبب ميليشيا الحوثي.

وتعد مدينة المكلا عاصمة إقليم حضر موت، هي ثالث أهم مدينة يمنية بعد صنعاء وعدن.


بعد توقف 4 سنوات.. مطار المكلا في اليمن يستقبل أولى رحلاته.. صور
بعد توقف 4 سنوات.. مطار المكلا في اليمن يستقبل أولى رحلاته.. صور
بعد توقف 4 سنوات.. مطار المكلا في اليمن يستقبل أولى رحلاته.. صور
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