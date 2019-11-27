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سيارات

خصومات تصل لـ 60 % على قطع غيار سيارات هيونداي فيرنا في مصر

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 08:32 م
هيونداي فيرنا
هيونداي فيرنا
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اشرف عطية
أعلنت شركة غبور أوتو وكيل سيارات هيونداي في مصر عن خصومات في الوقت الحالي على مجموعة مختارة من قطع الغيار والمصنعيات على بعض موديلاتها المحددة في مصر وقالت الشركة إن الخصومات تصل إلي 60% فيما قالت إن هذا العرض سار حتى نفاد الكمية المعروض عليها الخصم من قطع الغيار. 

وتشمل العروض هيونداي فيرنا : 

فلتر بنزين 212 جنيها بعد 325 جنيها

طقم بوجيهات 225 جنيها بعد 375 جنيها

فلتر هواء 138 جنيها بعد 232 جنيها

طقم تيل أمامي 600 جنيه بعد 1065 جنيها

طقم دبرياج أسطوانة وديسك وبلية 1980 جنيها بدلًا من 2790 جنيها

طقم سيور دينامو وباور وتكييف وكاتينة و2 بلية كاتينة بسعر 1713 جنيها بدلًا من 2440 جنيها

2 مسمار ميزان 640 جنيها بدلًا من 970 جنيها

طقم مساعدين امامي 1530 جنيها بدلًا من 2880 جنيها

طقم مساعدين خلفي 1550 جنيها بدلًا من 3080 جنيها

2 بلية عجل 1264 جنيها بدلًا من 1946 جنيها. 

الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة

الاسعار شاملة قطع الغيار والمصنعية 

العرض سار الي نفاد الكمية.
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