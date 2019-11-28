بعد أزمة تصريحات مفتي الجمهورية عن الحجاب.. تحذير من الإفتاء لـ وسائل الإعلام

بعد شائعة فتوى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ان الحجاب ليس فرض .. أصدرت دار الإفتاء بيان تحذيري تهيب فيه المواقع الصحفية و الإلكترونية والصحف الالتزام بما يتم إرساله عبر المركز الإعلامي من خلال إيميل ( [email protected] ) للدار أو الصفحة الرسمية لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي(https://www.facebook.com/EgyptDarAlIfta) مؤكدة أن كل ما يتم إرساله بأي وسيلة أخري هو آراء شخصية لا تعبر عن فضيلة المفتي أو دار الإفتاء المصرية.





وقد اختتمت دار الإفتاء بيانها بهذا الهاشتاج ( الحجاب_فرض# ).





من ناحية أخرى بثت دار الإفتاء فيديو حول الشائعات أكدت فيه ان الشائعات تهدم المجتمعات ، وخلال الفيديو قدمت الإفتاء عدد من النصائح والإرشادات لتجنب هذه الآفة المشينة.





وقالت الإفتاء ان أمر الله جاء في القرآن الكريم بالتثبت من الأخبار وذلك في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ).





وأضافت عبر الفيديو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن من يتكلم او يشهد على شيء بأن يكون رأى هذا الشيء كرؤيته للشمس . ونهى في الحديث الصحيح عن " قيل وقال " بدون تدبر ولا تثبت.





واوضحت الدار أن الاستماع للشائعات والأخبار الكاذبة و ترويجها ونشرها ليس من سلوك المسلم أو العقلاء لأن الشائعات من الأخطار التي تهدد وتهدم كيان المجتمعات وحياة الشعوب ومستقبل الأمم.





وشددت الإفتاء عبر الفيديو التي بثته عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك بضرورة عدم الانقياد وراء الأكاذيب والشائعات والأراجيف من الأقوال التي تطلقها وتستخدمها الجماعات المتشددة والمتطرفة والخوارج بهدف ضرب مجتمعاتنا.





وتابع الفيديو: المسلم محب لأمته ومجتمعه فليحذر كل شخص أن يكون بوقا لنشر الكذب والشائعات ، واعلم أن حفظ أمن الوطن وسلامته من الإيمان .





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