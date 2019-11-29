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توك شو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 29- 11- 2019 بالمحافظات

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 08:50 ص
الارصاد الجوية
الارصاد الجوية
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توك شو
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استقرار درجات الحرارة بالبلاد اليوم الجمعة 29- 11- 2019، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية.

واستعرض برنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، الموافق 29-11- 2019 بالقاهرة والمحافظات.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :
الصغرى العظمى
القاهرة 16 24
شبين الكوم 15 24
طنطا 15 23
دمنهور 14 23
الإسكندرية 14 23
بلطيم 14 24
مطروح 13 22
السلوم 12 22
سيوة 09 21
بورسعيد 15 22
دمياط 15 22
الزقازيق 15 25
الاسماعيلية 15 25
السويس 15 25
العريش 14 22
رفح 14 22
رأس سدر 13 26
نخل 09 21
نويبع 19 25
طابا 18 23
كاترين 06 17
الطور 18 26
شرم الشيخ 20 27
الغردقة 14 27
مرسى علم 17 28
الفيوم 15 24
بنى سويف 15 24
المنيا 13 24
أسيوط 11 25
سوهاج 13 25
قنا 12 26
الأقصر 12 26
أسوان 12 26
أبوسمبل 12 27
الوادى الجديد 09 27
شلاتين 17 28
ابو رماد 16 27
حلايب 20 26
رأس حدربة 20 25
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