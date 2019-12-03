3 خناقات بين ترامب وماكرون خلال المؤتمر الصحفي

طغى التوتر على المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك على هامش قمة حلف شمال الأطلنطي "الناتو" التي تستضيفها العاصمة البريطانية لندن، حيث اختلف الزعيمان حول عدد من القضايا الدولية أمام الصحفيين.
وأبرز القضايا التي اختلف حولها ترامب تمثلت في 3 قضايا: تنظيم داعش الإرهابي، وروسيا، وحلف الناتو نفسه.
داعش فرنسا
في لقاء محتدم بين الطرفين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تم اعتقال عدد ضخم من مقاتلي داعش، وأغلبهم من فرنسا، إلا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر تصحيح معلومات نظيره الأمريكي قائلا إن أغلب الدواعش من سوريا والعراق.
واعترف ماكرون بأن هناك عدد من المقاتلين التابعين لتنظيم داعش الإرهابي جاءوا من أوروبا، لكن الغالبية من سوريا والعراق.
وخلال المؤتمر الصحفي المشترك بينهما على هامش قمة حلف شمال الأطلنطى "الناتو"، قال ترامب: "لدينا عدد هائل من المقاتيلن المعتقلين، فقد انتهى داعش في سوريا، إنهم في مكان آمن محكم، لكن أغلبهم من فرنسا، وألمانيا والمملكة المتحدة، أغلبهم من أوروبا، هل تقبلون ببعض المقاتلين اللطفاء من داعش. يمكننب أن أعطيكم إياهم".
وبالطبع سخر ماكرون من تصريحات ترامب قائلا: "لنكن جادين، إن العدد الكبير جدا من المقاتلين لديك على الأرض، هم المقاتلون القادمون من سوريا ومن العراق والمنطقة، مضيفا أنه "صحيح أن لديك مقاتلين أجانب قادمون من أوروبا، لكنها أقلية ضئيلة من إجمالي المشكلة التي لدينا في المنطقة".
وتابع: "الأولوية رقم 1، لأنها لم تنته بعد، تتمثل في التخلص من داعش والجماعات الإرهابية".
العلاقات مع روسيا
وبسؤالهما حول ما إذا يجب على دول الناتو الحوار مع روسيا، قال ترامب: "أعتقد أننا نتفق مع روسيا"، ثم أشار باتجاه ماكرون، مضيفا أن فرنسا لديها وجهة نظر مماثلة.
لكن يبدو أن هذا لم يكن وجهة نظر الرئيس الفرنسي الذي رد قائلا: "من المهم أن يكون لدينا حوارا استراتيجيا مع روسيا، وأن "يفعل القادة ذلك دون سذاجة".
وفاة الناتو
رفض ماكرون التراجع عن تصريحاته حول "الوفاة الدماغية للناتو، حيث أشار إلى أن تصريحات أثارت ردود فعل لكنني لن أتراجع عنها.
وقبل المؤتمر الصحفي مع ماكرون، وصف ترامب تعليقات الوفاة الدماغية للناتو التي قالها الرئيس الفرنسي بأنها "سيئة" و"مهينة".
وأبرز القضايا التي اختلف حولها ترامب تمثلت في 3 قضايا: تنظيم داعش الإرهابي، وروسيا، وحلف الناتو نفسه.
داعش فرنسا
في لقاء محتدم بين الطرفين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تم اعتقال عدد ضخم من مقاتلي داعش، وأغلبهم من فرنسا، إلا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر تصحيح معلومات نظيره الأمريكي قائلا إن أغلب الدواعش من سوريا والعراق.
واعترف ماكرون بأن هناك عدد من المقاتلين التابعين لتنظيم داعش الإرهابي جاءوا من أوروبا، لكن الغالبية من سوريا والعراق.
وخلال المؤتمر الصحفي المشترك بينهما على هامش قمة حلف شمال الأطلنطى "الناتو"، قال ترامب: "لدينا عدد هائل من المقاتيلن المعتقلين، فقد انتهى داعش في سوريا، إنهم في مكان آمن محكم، لكن أغلبهم من فرنسا، وألمانيا والمملكة المتحدة، أغلبهم من أوروبا، هل تقبلون ببعض المقاتلين اللطفاء من داعش. يمكننب أن أعطيكم إياهم".
وبالطبع سخر ماكرون من تصريحات ترامب قائلا: "لنكن جادين، إن العدد الكبير جدا من المقاتلين لديك على الأرض، هم المقاتلون القادمون من سوريا ومن العراق والمنطقة، مضيفا أنه "صحيح أن لديك مقاتلين أجانب قادمون من أوروبا، لكنها أقلية ضئيلة من إجمالي المشكلة التي لدينا في المنطقة".
وتابع: "الأولوية رقم 1، لأنها لم تنته بعد، تتمثل في التخلص من داعش والجماعات الإرهابية".
العلاقات مع روسيا
وبسؤالهما حول ما إذا يجب على دول الناتو الحوار مع روسيا، قال ترامب: "أعتقد أننا نتفق مع روسيا"، ثم أشار باتجاه ماكرون، مضيفا أن فرنسا لديها وجهة نظر مماثلة.
لكن يبدو أن هذا لم يكن وجهة نظر الرئيس الفرنسي الذي رد قائلا: "من المهم أن يكون لدينا حوارا استراتيجيا مع روسيا، وأن "يفعل القادة ذلك دون سذاجة".
وفاة الناتو
رفض ماكرون التراجع عن تصريحاته حول "الوفاة الدماغية للناتو، حيث أشار إلى أن تصريحات أثارت ردود فعل لكنني لن أتراجع عنها.
وقبل المؤتمر الصحفي مع ماكرون، وصف ترامب تعليقات الوفاة الدماغية للناتو التي قالها الرئيس الفرنسي بأنها "سيئة" و"مهينة".