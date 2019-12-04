ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة يونانية على متنها 733 سائحا..صور

استقبل ميناء الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، السفينة السياحية المالطية "سيلي ستايل كريستال" قادمة من اليونان وعلى متنها 733 سائحا أجنبيا من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى طاقم الخدمة المكون من 401 فرد.





كان في استقبال السفينة " celestyel crystal " كل من الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، واللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، ومسئولي هيئة تنشيط السياحة.





ومن جانبه، قال الربان طارق شاهين، إنه تم تنظيف وتجميل محطة الركاب البحرية، الخاصة باستقبال السفن السياحية، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال السائحين قبل وصولهم بوقت كاف.



