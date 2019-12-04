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محافظات

ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة يونانية على متنها 733 سائحا..صور

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:34 ص
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
استقبل ميناء الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، السفينة السياحية المالطية "سيلي ستايل كريستال" قادمة من اليونان وعلى متنها 733 سائحا أجنبيا من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى طاقم الخدمة المكون من 401 فرد.

كان في استقبال السفينة " celestyel crystal " كل من الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، واللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، ومسئولي هيئة تنشيط السياحة.

ومن جانبه، قال الربان طارق شاهين، إنه تم تنظيف وتجميل محطة الركاب البحرية، الخاصة باستقبال السفن السياحية، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال السائحين قبل وصولهم بوقت كاف.

وأضاف رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أنه جرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية في الميناء لرفع درجة الاستعداد لاستقبال السفينة والسياح، معربا عن سعادته بقدوم السفن السياحية وبدء موسم السياحة.
ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة يونانية على متنها 733 سائحا..صور
ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة يونانية على متنها 733 سائحا..صور
ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة يونانية على متنها 733 سائحا..صور
ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة يونانية على متنها 733 سائحا..صور
ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة يونانية على متنها 733 سائحا..صور
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