ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

اليوم.. المغرب ومصر تتنافسان في ثانى أيام «الإسكندرية المسرحي العربي»

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 12:27 م
مهرجان الاسكندرية
مهرجان الاسكندرية
Advertisements
شيرى نبيل
تستمر فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي، في دورته الأولى التي تحمل اسم الفنان جلال الشرقاوى والمستمرة حتى الثامن من ديسمبر الجارى، حيث تشهد مكتبة الإسكندرية اليوم تنافس مصر والمملكة المغربية على جوائز المهرجان حيث تبدأ أولى عروض اليوم في الخامسة مساء بالعرض المسرحي المصري "أصحاب السعادة" للمخرج محمد هشام، الذى يقدمه قسم النقد والدراما والنقد المسرحي بكلية الآداب بجامعة عين شمس.

زتدور أحداث العرض حول مؤسسة هدفها نشر الخير والسعادة ولكن بطريقة غير شرعية، ويترتب على ذلك الصراع بين القانون والإنسانية حتى يتم القبض عليهم ويحكم عليهم بالإعدام في نهاية الأحداث ولكن المؤسسة تستمر.

بينما تشارك المملكة المغربية بالمونودرما المسرحية "هناء" الذى تقدمه "ماستر المسرح وفنون الفرجة" في تمام التاسعة والنصف مساء، وهي من تمثيل ضياء حجازى، وإخراج د. سعيد كريمى.

"هناء" تدور أحداثه حول "هناء" وهي امرأة عاشت معاناة التعرض لفعل شنيع وقاس، هو الختان، وهى مازالت يافعة، وتزداد معاناتها المريرة بعد قرار الأهل تزويجها من رجل غريب وفظ، وهي في ريعان شبابها.

الجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة تستمر فعالياته حتى الثامن من ديسمبر الجاري، ويقام المهرجان تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح ، وأسسه د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة د. علاء عبد العزيز سليمان.
Advertisements

ترشيحاتنا

الأهلى يستدعى جماهيره لدعمه أمام الهلال برسالة مؤثرة

بعد شماتتها في وفاة شعبان عبد الرحيم.. شاهد رسالة صلاح عبد الله لـ آيات عرابي

ريال مدريد مهدد بفقدان هازارد أمام برشلونة في الدوري الإسباني

بالأسماء.. إصابة 11 طالبة باختناق داخل مدرسة زراعية فى الوادى الجديد

فيديو جديد لـ فؤش | محمد فؤاد يتجاهل اتهامه بادعاء المرض

مصدر بـ الاتحاد الأفريقي: شكوى الأهلي استعراض عضلات.. وفيفا سيصدمه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصحراء البيضاء في الفرافرة.. متحف مفتوح لهواة السفاري.. شاهد

الأول في الرياض والثاني خليجيا.. السعودية تنطلق بسرعة الصاروخ بـ"قطار العاصمة"

صور الفنانين بدون فوتوشوب.. أبرزهم سمية الخشاب وميرفت أمين