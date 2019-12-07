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أصل الحكاية

في اول تعليق | ماذا قالت عائلة منذ الهجوم على قاعدة أمريكية | شاهد

السبت 07/ديسمبر/2019 - 10:12 م
عائلة منذ الهجوم
عائلة منذ الهجوم على إحدى القواعد الأمريكية
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محمود نوفل
في أول تعليق من عائلة منفذ الهجوم في قاعدة بينساكولا الأمريكية، استنكر سعد بن حنتم الشمراني، عم مطلق النار، الطالب السعودي، محمد سعيد الشمراني، العملية التي شهدتها ولاية فلوريدا والتي أدت لمقتل 4 أشخاص.

وقالت صحيفة "سبق" نقلا عن الشمراني قوله، إن ابن شقيقه بفعلته لا يمثل إلا نفسه، ولا يعكس ما تتحلى به أسرته من إنسانية وولاء للقيادة وإخلاص للمملكة، وحرصها على عكس الصورة الحقيقية للمملكة العدل والسلام.

وبيًن عم منفذ الهجوم، أن قبيلته منذ عهد المؤسس عرفت بمواقفها المشرفة تجاه القيادة والوطن والمواطن، ولا يمكن لها إلا أن تشجب وتستنكر هذه العملية الإجرامية، التي لا يقرها المجتمع السعودي»، موضحا أن «الخبر وقع عليهم كالصاعقة، لأن جميع أفراد القبيلة ممن خدموا الدولة وما زالوا بكل وفاء وإخلاص يؤكدون دائما على التعايش ورفض الفكر المتطرف.

وكشف أن والد محمد متقاعد من السلك العسكري بعد أن أفنى سنوات من عمره خدمة دينه ووطنه وقيادته، لافتا إلى أن ابنه ابتعث إلى الولايات المتحدة متخصصا في تطوير أجهزة المطارات.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، مساء أمس الجمعة، عن مقتل 4 أشخاص، بينهم المهاجم، وإصابة عدد آخر، جراء عملية إطلاق نار في قاعدة بينساكولا الجوية للبحرية الأمريكية، مؤكدة أن الهجوم نفذ على يد طالب سعودي تدرب هناك على قيادة الطيران في إطار برنامج ممول من قبل المملكة، وتبين لاحقا أنه محمد سعيد الشمراني.
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