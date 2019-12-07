هيئة كبار العلماء السعودية تدين حادث فلوريدا

وأكَّدت الهيئة، أنه اعتداء وعدوان وإزهاق لنفوس محترمة وسفك لدماء معصومة، مشيرة إلى أن الإسلام يقرر تعظيم حُرمة الدم الإنساني، ويجرّم سفك الدم الحرام، وتخويف الآمنين وإيذاءهم.





وتأتي حادثة إطلاق النار، اليوم، بعد يومين فقط من قيام بحار أمريكي بقتل اثنين من الموظفين المدنيين، وإصابة آخر قبل أن يقتل نفسه في بيرل هاربور في حوض بناء السفن في هاواي.





أعربت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، اليوم، السبت، عن إدانتها للجريمة التي ارتكبها المبتعث السعودي في قاعدة بنساكولا الأمريكية في ولاية فلوريدا.وأوضحت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، أن حادث إطلاق النار من قبل أحد الطلبة السعوديين في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، الذي أدَّى إلى وفاة وإصابة عددٍ من المواطنين الأمريكيين، جريمة نكراء وعمل إجرامي مدان.وتقدمت الهيئة بالتعازي لذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة أن شعب المملكة سيظل بقيمه النبيلة، جزءًا من هذا العالم يساهم في بنائه، ويحافظ على منجزات الخير لصالح الإنسانية وسلامته.في السياق ذاته، أعرب عم المتدرب السعودي، محمد سعيد الشمراني، الذي منفذ عملية إطلاق النار داخل قاعدة جوية تابعة للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا، عن استنكاره لما قام به ابن أخيه، في أول تعليق من العائلة على الهجوم.وأطلق الشمراني وهو ملازم في سلاح الجو السعودي النار، أمس، الجمعة، داخل قاعدة ”بنساكولا“ الجوية في فلوريدا، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين، قبل أن يقتل.ونقلت صحيفة "عكاظ" السعوجدية عن سعد بن حنتم الشمراني، وهو عم منفذ الهجوم قوله إن فعل ابن أخيه "لا يمثل إلا نفسه، ولا يعكس ما تتحلى به أسرته من إنسانية، وحرص على عكس الصورة الحقيقية للمملكة".وأضاف الشمراني العم: "قبيلته (منفذ الهجوم) لا يمكن لها إلا أن تشجب وتستنكر هذه العملية الإجرامية.. الخبر وقع عليها كالصاعقة، لأن جميع أفراد القبيلة يؤكدون دائمًا على التعايش ورفض الفكر المتطرف".وتضم القاعدة التي وقع فيها الهجوم 16 ألف عسكري، وأكثر من 7 آلاف و400 مدني، وتعد مركز تدريب أول لطياري البحرية، وتُعرف بأنها مهد طيران سلاح البحرية، كما انها تستقبل طلابًا من كافة أنحاء العالم.وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الشرطة اعتقلت 6 سعوديين آخرين بالقرب من موقع إطلاق النار.