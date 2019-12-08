درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 8- 12- 2019 بالمحافظات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استقرار درجات الحرارة بالبلاد اليوم الأحد 8- 12- 2019، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية.



واستعرض برنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، الموافق 8 -12- 2019 بالقاهرة والمحافظات.



الصغرى العظمى

القاهرة 16 22

الإسكندرية 17 22

مطروح 17 21

بورسعيد 16 22

دمياط 17 22

لزقازيق 12 22

الإسماعيلية 10 22

السويس 14 23

العريش 13 22

رفح 12 22

رأس سدر 15 23

نخل 07 20

نويبع 16 24

طابا 11 20

كاترين 05 18

الطور 15 24

شرم الشيخ 18 25

الغردقة 18 26

مرسى علم 19 25

الفيوم 14 23

بنى سويف 13 23

المنيا 12 22

أسيوط 11 23

سوهاج 13 24

قنا 13 24

الأقصر 12 24

أسوان 14 25

أبوسمبل 13 24

الوادي الجديد 15 23

شلاتين 18 28

ابو رماد 17 27

حلايب 20 25

رأس حدربة 19 25