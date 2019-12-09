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حوادث

المشدد 7 سنوات لمتهم بتزوير محررات رسمية

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 02:05 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
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أحمد مهدي
قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، بمعاقبة المتهم "ماهر.ي"، بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بتزوير محررات رسمية بالشروق.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، وعضوية المستشارين محمد فرج السعدنى وحسام الدين فتحى، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومجدى شكرى.

وأسندت النيابة للمتهم "ماهر.ي"، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول، فى ارتكاب تزوير محرر رسمى "التوكيل رقم 3980 لسنة 2006"، والمنسوب صدوره إلى مكتب توثيق زفتى، وكان ذلك بطريق الاصطناع، بأن أمد المجهول بالبيانات اللازمة لتحريره، فقام بإنشائه على غرار المحررات الرسمية الصحيحة، وأثبت على خلاف الحقيقة صدوره من مكتب توثيق زفتى، وذيله بتوقيعات نسبها زورًا للموظفين المختصين بتلك الجهة، ومهره بأختام زورًا للجهة التى أصدرت منها، فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

كما أسندت النيابة للمتهم، تهمة الاشتراك مع موظف عام، وهو الموظف المختص بمكتب توثيق الشروق، فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو "التوكيل رقم 1776 حرف ج لسنة 2012"، والصادر من مكتب توثيق الشروق، حال تحريره من الموظف المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة.
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