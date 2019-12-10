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برلمان

مرتضي منصور يسأل عن منتقبة كفر الدوار وعري الفنانات فى جلسة البرلمان.. ووزيرة الثقافة ترد

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 05:19 م
مرتضي منصور، عضو
مرتضي منصور، عضو مجلس النواب،
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
طرح مرتضي منصور، عضو مجلس النواب، عدة تساؤلات على وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، فى الجلسة العامة للبرلمان، بشأن أزمة السيدة المنتقبة التي تولت مسؤولية قصر ثقافة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وما تشهده بعض المهرجانات من أعمال خليعه وعري مثل ما يحدث في الجونة، قائلا: "نرى في هذا المهرجان السباق في تعري من الفنانات والبعض يسعى للصور من غير لبس".

وقال مرتضى منصور: لسنا ضد المنتقبات ولا المحجبات، ولكن الاختيار بهذه الطريقة تم برؤية خاطئة والمعالجة أيضا تمت بالخطأ ومن ثم في ظل التربص الذي نعاني منه يتم استغلال الأمر ضد الدولة ، وتطرق لأزمة مهرجان الإسكندرية وما روج بشأن وجود بعض الأفلام به من جانب تركيا وقطر مؤكدا على أنه لا يجوز أن يكون هناك تطبيع مع دول تمثل أعداء لمصر.

ولفت منصور إلي أن مصر بها أفلام محترمة مثل ما حدث في فيلم الممر والتأييد الواسع الذي تم معه من المواطنين، منتقدا العديد من الأفلام التي تعرض بوسائل الإعلام والسينما بالعنف والعري والرجال التي ترتدي قميص نوم وإطلاق الرصاص، مؤكدا علي أن النوعية هذه من الأفلام تفسد المجتمع وتشجع الشباب على العنف.

وتابع منصور:" عندنا مخرج عمل أفلام هي فوضى لحد ما بقت فوضى في 25 يناير وروج للعنف والجنس حتى تم تداول أفلام جنسية له مؤخرا".

وعقبت وزيرة الثقافة، د. إيناس عبد الدايم، على حديث مرتضى منصور بإحالة الحديث لمساعدها، أحمد عواد، للتعقيب على ملف منتقبة قصر كفر الدوار، فأكد على أن هذا الأمر من البداية تم بمخالفة القانون، حيث أنه تم تكليفها بتسيير الأعمال بصفة مؤقته لحين اتخاذ إجراءات التعيين، وتم تصويب الأمر من خلال الجهات المعنية، مشيرا إلى أنه تم وضعها في هذا المكان وهي غير لذلك تم تصحيح الأمر.

وتدخلت وزيرة الثقافة حول ما ذكر عن العري والمهرجانات التي تتسابق فيها الفنانات للعري بقولها: "توجد مهرجات تابعة لوزارة الثقافة ونشرف عليها بشكل كلي، وتوجد مهرجات أخرى تتم من المجتمع المدني والقطاع الخاص وتكون الوزارة ليس لها أي إشراف عليها سوى مراجعة الأفلام التي تعرض فيها من خلال رقابة المصنفات وبحكم القانون ليس لنا أى رقابة على التصرفات الشخصية".



وسمحت الوزيرة لمساعدها خالد عبد الجليل، بالرد على ما أثير عن التطبيع مع تركيا وقطر بمهرجات الإسكندرية، فأكد أن جميع أفلام المهرجانات تعرض على الوزارة من خلال الرقابة وما روج بشأن وجود فيلم تركي وقطري بمهرجان الإٍكندرية غير صحيح ... ولكن من الممكن أن يكون هناك إنتاج مشترك ومتداخل وهذا يمارس في كل دول العالم ولن يسمح بأي تمرير أي أفلام من دول معادية لمصر في المهرجانات"، متطرقا في حديثه بتأكيده أنه لا أحد يقبل العري ولا مشاهد خارجة، وسلطتنا في مثل هذه المهرجانات التى تحدث فيها هذه الأعمال تقتصر على مراجعة الأفلام وليس لنا أي أدوات للسيطرة عليها".
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