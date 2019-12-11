منها إطلاق صواريخ .. البحرية تنفذ تدريبات نوعية في المياه الاقتصادية المصرية

نفذت القوات البحرية المصرية عددا من الأنشطة القتالية ذات النوعية الاحترافية والتي تهدف إلى فرض السيطرة البحرية على المناطق الاقتصادية بالبحر وتأمين الأهداف الحيوية في المياه العميقة.



حيث نفذ تشكيل بحري قتالي يتكون من وحدات بحرية ذات تنوع قتالي وعلى رأسها إحدى حاملات المروحيات طراز "ميسترال" ومجموعتها القتالية عدد من الأنشطة القتالية والتدريبية بمسرح عمليات البحر المتوسط.



وقد تضمنت تلك الأنشطة قيام إحدى الغواصات المصرية بإطلاق صاروخ مكبسل عمق سطح طراز "هاربون" وهو صاروخ مضاد للسفن ويصل مداه إلى اكثر من 130 كم.



وقد أكدت نجاح عملية اطلاق الصاروخ "عمق سطح" من الغواصة بعمق البحر مدى الاحترافية التي وصل اليها رجال القوات البحرية المصرية وأطقم الوحدات والتشكيلات المقاتلة وقد ظهر ذلك من خلال قدراتهم على التعامل مع أحدث التكنولوجيات والأنظمة العسكرية الحديثة بدقة وكفاءة عالية لتحقيق الأمن البحري وتأمين المصالح الاقتصادية لمصر في المياه العميقة.



تأتي تلك التدريبات تنفيذًا لإستراتيجية عسكرية مصرية تهدف الي تطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تشهدها المنطقة.



حضر مرحلة الانشطة الختامية الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية.



يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة السنوية للتدريب القتالي للقوات المسلحة.