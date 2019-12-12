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رياضة

تطور جديد مفاجئ فى إعلان توقيع كهربا الرسمي لـ الأهلي

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 07:29 م
كهربا
كهربا
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قسم الرياضة
يدرس مسئولو النادي الأهلى تأجيل الإعلان عن ضم محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادى الزمالك.

وكشفت مصادر خاصة داخل النادي الأهلى أن هناك اتجاها قويا الآن يشير إلى تأجيل الإعلان الرسمي عن كهربا لمدة 24 ساعة ليتم إعلانه غدا " الجمعة " بدلا من اليوم الخميس.

وكتب أحمد شوبير عبر صحفته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "يعلن النادي الأهلي رسميا عن ضم محمود كهربا خلال الساعات القليلة المقبلة".

وأضاف أحمد شوبير: "تفاصيل التعاقد والذي يمتد لمدة 4 مواسم ونصف، تبدأ من يناير القادم، بينما سيحصل اللاعب علي 9 ملايين جنيه في الموسم".

وفى هذا السياق كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن قيد كهربا فى حال ضمه للأهلى سليم بعد أن تم استبعاده من قائمة الزمالك بمجرد توقيعه إلى نادي أفيس البرتغالي وحصوله على بطاقة دولية مؤقتة من قبل الاتحاد الدولى للعبة .

وكان كهربا غادر الزمالك مطلع الموسم الجارى وتوجه إلى البرتغال للانضمام نادي أفيس بعد دخوله فى مسلسل من الأزمات من مسئولى القلعة البيضاء ، وحفظ مسئولو الزمالك حق ناديهم بالتقدم بشكوى رسمية ضد اللاعب واتهامه بالهروب كونه يمتلك عقدا رسميا ممتدا مع النادي وهو الأمر الذى ينفيه اللاعب بشكل مستمر.
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