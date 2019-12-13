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فن

ميرنا نور الدين تشعل انستجرام بأحدث صورها | شاهد

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 06:15 م
ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين
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محمد بدران
نشرت الفنانة ميرنا نور الدين صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت خلال جلسة التصوير بإطلالة بسيطة وهي ترتدى بدى ابيض وسترة بيج وبنطلون جينز، ونالت إعجاب متابعيها.

يذكر أن احدث أعمال ميرنا مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذى قدمت فيه شخصية شريهان، في حكاية "حبيبتي من تخون" مع الفنان طارق صبري، ضمن سلسلة حكايات المسلسل.

وخاضت سباق الدراما الرمضاني 2019 من خلال مسلسل هوجان تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى.

المسلسل بطولة محمد امام، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، رياض الخولى، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، هاجر أحمد، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، أحمد التهامى، كريم عبد الجواد، محسن منصور.
ميرنا نور الدين تشعل انستجرام بأحدث صورها | شاهد
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