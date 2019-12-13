الروبوت صوفيا تكشف الفرق بين شرم الشيخ والقاهرة.. فيديو

قالت الروبوت صوفيا، إن مدينة شرم الشيخ في غاية الروعة، موضحة أنها أحبتها كثيرًا كما أنها استمتعت بها.



وأضافت الروبوت صوفيا، خلال حوارها مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "dmc" ، على هامش مشاركتها في منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، أنه أثناء إقامتها بشرم الشيخ سوف تلتقي العديد من الشخصيات الهامة، كما أنها سوف تهتم بمشاهدة الشعب المرجانية وجمال البيئة.



وكشفت الروبوت صوفيا، الفرق بين القاهرة وشرم الشيخ، مشيرة إلى أن القاهرة تعتبر مركز أعمال به العديد من الأنشطة التجارية مثلها مثل هونج كونج، أما شرم الشيخ فهي مكان للاسترخاء.



يُذكر أن صوفيا هي روبوت شبيه بالبشر صممته شركة "هانسون روبوتيكس" الموجودة في هونغ كونغ، تم تصميمها كي تتعلم وتتأقلم مع السلوك البشري وتصرفاته.

