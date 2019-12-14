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أخبار العالم

بريطانيا.. اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن بعد فوز جونسون في الانتخابات.. فيديو

السبت 14/ديسمبر/2019 - 02:33 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

اندلعت، منذ قليل، اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في العاصمة البريطانية لندن، وذلك بعد خروج مسيرات حاشدة رافضة لنتائج الانتخابات البريطانية وفوز حزب المحافظين بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون.

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها "تحدوا حكم المحافظين" و"أهلا باللاجئين" وساروا مسرعين من أمام مقر رئيس الوزراء في داوننج ستريت إلى ميدان الطرف الأغر ومنطقة المسارح مما أعاق حركة المرور ودفع الشرطة للانتشار المكثف.

وفاز حزب المحافظين بزعامة جونسون بأغلبية كبيرة من المقاعد في البرلمان البريطاني، فمع إعلان نتائج 642 من أصل 650 مقعدا، وصل المحافظون إلى 358، بينما حصل حزب العمال على 203 مقاعد.

وتمثل نتيجة هذه الانتخابات، بعد أكثر من ثلاث سنوات على موافقة البريطانيين على المغادرة في تصويت، تحولا مهما للمملكة المتحدة والاتحاد، إذ من شأن النصر الحاسم للمحافظين أن يوفر بعض الارتياح للاتحاد، الذي سئم من تردد لندن في الخروج.



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