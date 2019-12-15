دلالات رؤية النبي وأبي بكر في المنام .. مفسر أحلام يوضح | فيديو

دلالات رؤية النبي وأبي بكر في المنام .. قال الشيخ موسى الفواخري، مفسر الرؤى والأحلام، إن رؤية البيت النظيف يدل على وجود الإيمان، وإن النظافة من الإيمان، مستشهدًا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظفوا أفنيتكم معاشر المسلمين.
وأكد أن رؤية الإنسان نفسه يقتل فأرًا يعني أن الله يصرف شرًا عن الإنسان لأن الفأر من الفواسق التي تقتل في الحل والحرم.
وأضاف أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للنبي تعني نزول الرحمة والبركة على هذا الشخص، مستدلًا بقول الله تعالى: «النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ» الأحزاب، وقوله تعالى: «لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ (128)»التوبة.
وأوضح أن الصحابي أبا بكر قال عنه النبي: لو وضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الأمة في كفة؛ لرجح إيمان أبي بكر، وأن الصديق جاد بنفسه وأهله و وتصدق بجميع ماله من أجل تجهيز جيش المسلمين في إحدى الغزوات، وقال: تركت لأهلى الله ورسوله، موضحًا أن من رآه في المنام يعطيه ماءًا فقد أُعطي الحياة لقوله تعالى: «وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ (30)»الأنبياء.
تفسير حلم خاتم ذهب في المنام
كان الشيخ موسى الفواخري، مفسر الأحلام، قد أوضح تفسير رؤية المرأة خاتمين من ذهب أثناء قيامها بتنظيف البيت، مؤكدًا أنه يعني رجوع أبناءها إليها بعد فقدها إياهم.
وأضاف«الفواخري»، ردًا على سؤال: تفسير حلم رؤية المرأة خاتمين من ذهب ؟ ورؤيتها تغسل الملابس ؟ أن رؤية غسيل الملابس يعني زوال الهموم؛ لأن النظافة من الإيمان.
وأوضح أن نظافة الثياب تعني سعادة العبد، مشيرًا إلى ما رواه ابن ماجة وأحمد وغيرهما عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَى عَلَى عُمَرَ قَمِيصًا أَبْيَضَ فَقَالَ: «ثَوْبُكَ هَذَا غَسِيلٌ أَمْ جَدِيدٌ؟» قَالَ: لَا، بَلْ غَسِيلٌ. قَالَ: ( الْبَسْ جَدِيدًا، وَعِشْ حَمِيدًا، وَمُتْ شَهِيدًا).
وأكد أن رؤية الإنسان نفسه يقتل فأرًا يعني أن الله يصرف شرًا عن الإنسان لأن الفأر من الفواسق التي تقتل في الحل والحرم.
وأضاف أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للنبي تعني نزول الرحمة والبركة على هذا الشخص، مستدلًا بقول الله تعالى: «النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ» الأحزاب، وقوله تعالى: «لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ (128)»التوبة.
وأوضح أن الصحابي أبا بكر قال عنه النبي: لو وضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الأمة في كفة؛ لرجح إيمان أبي بكر، وأن الصديق جاد بنفسه وأهله و وتصدق بجميع ماله من أجل تجهيز جيش المسلمين في إحدى الغزوات، وقال: تركت لأهلى الله ورسوله، موضحًا أن من رآه في المنام يعطيه ماءًا فقد أُعطي الحياة لقوله تعالى: «وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ (30)»الأنبياء.
تفسير حلم خاتم ذهب في المنام
كان الشيخ موسى الفواخري، مفسر الأحلام، قد أوضح تفسير رؤية المرأة خاتمين من ذهب أثناء قيامها بتنظيف البيت، مؤكدًا أنه يعني رجوع أبناءها إليها بعد فقدها إياهم.
وأضاف«الفواخري»، ردًا على سؤال: تفسير حلم رؤية المرأة خاتمين من ذهب ؟ ورؤيتها تغسل الملابس ؟ أن رؤية غسيل الملابس يعني زوال الهموم؛ لأن النظافة من الإيمان.
وأوضح أن نظافة الثياب تعني سعادة العبد، مشيرًا إلى ما رواه ابن ماجة وأحمد وغيرهما عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَى عَلَى عُمَرَ قَمِيصًا أَبْيَضَ فَقَالَ: «ثَوْبُكَ هَذَا غَسِيلٌ أَمْ جَدِيدٌ؟» قَالَ: لَا، بَلْ غَسِيلٌ. قَالَ: ( الْبَسْ جَدِيدًا، وَعِشْ حَمِيدًا، وَمُتْ شَهِيدًا).