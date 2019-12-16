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حوادث

مصرع شاب سقط أسفل عجلات القطار فى الإسكندرية

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 11:45 ص
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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أحمد عبد العزيز
لفظ شاب أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابة بالغة أصيب بها عقب سقوطه اسفل عجلات قطار القاهرة رقم 904، اليوم الاثنين، وذلك بمحطة سيدي جابر شرقي الإسكندرية.


تلقى قسم شرطة سيدي جابر بلاغا يفيد سقوط شاب أسفل عجلات قطار القاهرة بمحطة سيدي جابر، وانتقل مأمور وضباط القسم إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص مصرع المدعو"أحمد السيد السجيني" 19 عاما، مقيم قرية شباس بمحافظة كفر الشيخ، أسفل عجلات القطار رقم 904 برصيف رقم 3 بالمحطة المشار إليها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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