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أخبار البلد

مايا مرسي: قضايا المرأة على طاولة منتدى شباب العالم

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 01:17 م
مايا مرسي:
مايا مرسي:
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شرم الشيخ - محمد عبد المنعم
قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة ، إن منتدى شباب العالم يضع قضايا المرأة ضمن جدول أعماله ومناقشته الثرية، حيث يعقد المنتدى جلسة للمرأة تتناول حقها في التنمية، خاصة أن مصر انتهجت هذا الاتجاه، والحق في التنمية حق من حقوق المرأة والذي أقرته جميع المنظمات والمؤسسات الدولية.

وأضافت في تصريحاتها أن هناك مشاركة سياسية للمرأة، فضلا عن مشاركتها في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة أن المرأة لعبت دورا مهما وكبيرا خلال المرحلة السابقة ومازالت تؤدي دورا مهما.

وأشارت رئيس المجلس القومي للمرأة إلى أن المرأة المصرية تصدت بقوة خلال الفترة السابقة للحفاظ علي مصر وتصدرت المشهد، فالمرأة المصرية استدعت نفسها لحماية وطنها والأجيال القادمة، وخرجت وتحركت فى ظروف شديدة القسوة والصعوبة وأكدت أنها لن نسمح باستمرار الأمور وقتها بهذا الشكل.
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