هنتغدى إيه النهاردة.. أرز ريزو وكوسة محشية بالدجاج مع سلطة البنجر

تحتار كثير من الأمهات يوميًا فى إعداد وجبة الغداء، والتى تعد الوجبة الرئيسية التى يجتمع فيها أفراد الأسرة، وتحرص الأمهات على تقديم الوجبات التى يفضلها أفراد الأسرة وخاصة الأطفال الذين يعترضون دومًا على الكثير من الأكلات، لذا نقدم لك طريقة عمل الكوسة المحشية بالدجاج، مع أرز ريزو و سلطة البنجر .





أولًا الكوسة المحشية بالدجاج :





المكونات :

2 كوسة كبيرة

3 ملعقة كبيرة زيت

1 كوب لحم دجاج مفروم

فلفل أخضر مكعبات صغيرة

كيس مرقة الدجاج الفورية

فلفل أسود

1 بصله مفرومه

3 فصوص ثوم مفروم

3طماطم مكعبات صغيرة

1 كيس فيجيتار

1/4 كوب جبنة البارميزان المبشور

ملعقة طعام من الريحان الطازج المفروم





طريقة عمل الكوسة المحشية بالدجاج :





قومي بتقطيع الكوسة إلى نصفين بالطول، وأخليها من القالب

اطهي الدجاج في مقلاة على النار لمدة 10 دقائق وضيفي الفل والمرقة والبهارات

ثم ضيفي حشو الكوسة مع البصل والثوم واستمري في التقليب لمدة 7 دقائق

وبعدها ضيفي الطماطم والفيجيتار والجبن والريحان، وقلبي الخليط

قومي بحشو الكوسة به وضعيها في صينية وأدخليها الفرن لمدة 30 دقيقة.





ثانيًا أرز ريزو :





مكونات أرز ريزو :

نصف كيلو أرز أبيض

2 بصلة متوسطة مفرومة

6 فصوص ثوم كبيرة

ملعقه فلفل أسود

نصف ملعقة فلفل أحمر حار مفروم

ملعقة كبيرة بهارات دجاج

ملعقة كمون ناعم

ملح

فنجان مسطردة

ملعقة صغيرة كاري

بيضة

صوص الباركيو الجاهز ( أو يمكنك إعداده بنفسك في المنزل).









الدجاج المقرمش: ربع كيلو فراخ بانيه مقطعة قطع صغيرة+ بصلة كبيرة + دقيق + فلفل وملح وكمون وفلفل حار للتبيل





طريقة تحضير أرز ريزو :





شوحي الأرز في الزيت على النار لمدة دقائق وبعدها ضيفي البصل مع الأرز وقلبيه، ثم التوابل والملح والمسطردة والثوم واستمري في التقليب، واسكبي قدر من الماء على الأرز واتركيه ينضج على نار هادئة.





أما الدجاج، فقومي بوضع قطع البانيه في خلطة التتبيل بالبصل والبهارات ، وفي وعاء أخر ضعي الدقيق و البهارات والملح والفلفل الحار، ثم قومي بغمس قطع البانيه في البيض ثم الدقيق ثم اقليها في الزيت.





ضيفي الأرز بعد تسويته في طبق وضيفي فوقه قطع البانيه بعد تحميرها، ثم ضيفي صوص الباربكيو.





ثالثأ : سلطة البنجر

قت التحضير :15 دقيقة

العدد : تكفي لـ 4 أفراد





مكونات سلطة البنجر:

4 حبات بنجر مسلوقة ومقطعة مكعبات

ملعقة كبيرة خل

ملح وفلفل أسود

ملعقة كبيرة سكر

ربع كوب مايونيز





طريقة تحضير سلطة البنجر :