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أخبار العالم

12 مليار ريال لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية.. تفاصيل

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:33 م
وزير التجارة والاستثمار
وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي
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سعيد العربي
أكد وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي، أن نظام الامتياز التجاري يعزز تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة، موضحًا أن السعودية الأولى عالميًّا في تقرير سهولة ممارسة الأعمال.

وتابع القصبي في حواره إلى قناة الإخبارية، مساء اليوم الاثنين، أن نهج المملكة ركز على زيادة الإنفاق والرأس مالي في السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنها تقدمت من المركز الـ141 إلى الـ38 في بدء النشاط التجاري، كما أنها في المرتبة الثالثة بحماية حقوق المستثمرين.

واضاف أن المشاريع العملاقة ستسهم في دعم الفرص الاستثمارية، وأن تأسيس نظام التجارة الإلكترونية يهدف إلى حماية المستهلك، لافتًا إلى أن 85% من خدمات وزارة التجارة تقدم إلكترونيًّا.

ولفت القصبي إلى أن هناك 170 ألف منشأة صغيرة في المملكة، وتم إقراض 1.2 مليار ريال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما أن هناك 12 مليار ريال خصصت لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

وكشف عن أنه تم زيادة رأس مال برنامج كفالة إلى 800 مليون ريال، كما يوجد 6 مليارات ريال إيرادات المنشآت المدعومة من الإقراض، بالإضافة إلى وجود توجه لتأسيس بنك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
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