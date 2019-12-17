ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وفد من إعلام الأزهر في زيارة للهيئة العامة للاستعلامات

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 01:00 ص
وفد من إعلام الأزهر
وفد من إعلام الأزهر في زيارة للهيئة العامة للاستعلامات
Advertisements
محمد شحتة
توجه وفد من طلاب كلية الإعلام الفرقة الثالثة قسم العلاقات العامة والإعلان، صباح اليوم الإثنين، بجامعة الأزهر يبلغ عددهم ما يقرب من 50 طالب بصحبة الدكتور رمضان عمر المشرف على الوفد والبرنامج، في زيارة للهيئة العامة للاستعلامات، والتي تعد أكبر جهاز علاقات عامة على مستوى الجمهورية.

وصل الطلاب مقر الهيئة، ورحب بهم، عبدالرحمن إبراهيم مدير التدريب الإعلامي بالهيئة العامة للاستعلامات، والذي بدأ حديثه بالتعارف والنقاش مع الحاضرين الذين استجابوا وتفاعلوا وطرحوا ما لديهم من أسئلة. 

وأشادت الدكتورة هنادي سلطان مدير عام التدريب الإعلامي بالهيئة العامة للاستعلامات، بالدور الذي تقوم به كلية الإعلام ولا سيما قسم العلاقات العامة لتطوير وبناء قدرات الطلاب من خلال تدريبهم على أفضل الطرق والوسائل الحديثة، كما نوهت عن البرنامج الذي يتبعه عليه الطلاب خلال فتره التدريب، وايضا أشارت إلى القطاعات التي توجد بالهيئة ودور كل منهم على حده.

من جانبه أوضح اللواء هشام عبد الخالق، مدير قطاع الخدمات المركزية، أن الهيئة العامة للاستعلامات تعد من ضمن الأجهزة الكبرى في الدولة إن لم تكون هي الرائدة في رصد ومواجهة الشائعات والرد عليها وتحسن الصورة الذهنية للبلاد في الداخل والخارج.

على الجانب الآخر أشار عبدالله دويدار مدير قطاع الإعلام الداخلي ومدير عام مراكز النيل التي يبلغ عددها 96 مركز على مستوى الجمهورية، إلى الدور التي تقوم به هذه المراكز وما تفعله على عاتقها من مهام ومسؤوليات ولا سيما المراكز على الحدود، مشيدا بدورها في البحث عن المشاكل التي تمس المواطنين ودورها في وضع الحلول لها.

يأتي هذا في إطار البرنامج التدريبي للدفعة الثانية من طلاب كلية الإعلام الفرقة الثالثة قسم العلاقات العامة والإعلان، والذي سيستمر على مدار ثلاثة أيام من الإثنين وحتى الأربعاء المقبل الموافق (18/12/2019)حيث أن الدفعة الأولى حصلت على البرنامج الخاص بها الاسبوع الماضي والذي استمر على مدار ثلاثة أيام بدا من يوم الاثنين الموافق (9/12/2019) وحتى الأربعاء الموافق (11/12/2019)
وفد من إعلام الأزهر في زيارة للهيئة العامة للاستعلامات
وفد من إعلام الأزهر في زيارة للهيئة العامة للاستعلامات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ندوة عن المشاركة السياسية للشباب بجامعة أسوان .. صور

تقنيات التصوير الفوتوغرافي بـ ورشة عمل بإعلام القاهرة

قوافل التوعية الأسرية للأزهر تواصل فعالياتها لليوم الثالث بـ بني سويف

إعلام الأزهر ينظم ورشة تدريبية لطلاب قسم العلاقات العامة والإعلان

ترشيحاتنا

بعد قراءتها آية الكرسي وإعلان إسلامها.. المطربة الأمريكية جينيفر جراوت ترتدي الحجاب

بعد الفيديو الإباحى .. شيما الحاج تحتفل بالكريسماس بصورة مثيرة

الاستهتار وراء الهزيمة | حازم إمام يحمل لاعبي الزمالك الخسارة من طلائع الجيش

إصابة لاعب الأهلي السابق وأسوان بقطع في الرباط الصليبي

مغرضة وفقدت المهنية | حقائق وأرقام عن الاقتصاد المصري تكذب إدعاءات رويترز

الدوري المصري.. طلائع الجيش يصدم الزمالك ويتقدم 2-1 في الشوط الأول

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تتوصل إلى اكتشاف مفاجئ عن الضوء الأزرق الصادر من الموبايلات

شانجان السفن 2020 تكشف عن نفسها رسميا في دول الخليج ..صور

تحويل 37 مليون دولار إلى حساب سيدة بالخطأ.. ومفاجأة في انتظارها