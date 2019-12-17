وفد من إعلام الأزهر في زيارة للهيئة العامة للاستعلامات

توجه وفد من طلاب كلية الإعلام الفرقة الثالثة قسم العلاقات العامة والإعلان، صباح اليوم الإثنين، بجامعة الأزهر يبلغ عددهم ما يقرب من 50 طالب بصحبة الدكتور رمضان عمر المشرف على الوفد والبرنامج، في زيارة للهيئة العامة للاستعلامات، والتي تعد أكبر جهاز علاقات عامة على مستوى الجمهورية.





وصل الطلاب مقر الهيئة، ورحب بهم، عبدالرحمن إبراهيم مدير التدريب الإعلامي بالهيئة العامة للاستعلامات، والذي بدأ حديثه بالتعارف والنقاش مع الحاضرين الذين استجابوا وتفاعلوا وطرحوا ما لديهم من أسئلة.





وأشادت الدكتورة هنادي سلطان مدير عام التدريب الإعلامي بالهيئة العامة للاستعلامات، بالدور الذي تقوم به كلية الإعلام ولا سيما قسم العلاقات العامة لتطوير وبناء قدرات الطلاب من خلال تدريبهم على أفضل الطرق والوسائل الحديثة، كما نوهت عن البرنامج الذي يتبعه عليه الطلاب خلال فتره التدريب، وايضا أشارت إلى القطاعات التي توجد بالهيئة ودور كل منهم على حده.





من جانبه أوضح اللواء هشام عبد الخالق، مدير قطاع الخدمات المركزية، أن الهيئة العامة للاستعلامات تعد من ضمن الأجهزة الكبرى في الدولة إن لم تكون هي الرائدة في رصد ومواجهة الشائعات والرد عليها وتحسن الصورة الذهنية للبلاد في الداخل والخارج.





على الجانب الآخر أشار عبدالله دويدار مدير قطاع الإعلام الداخلي ومدير عام مراكز النيل التي يبلغ عددها 96 مركز على مستوى الجمهورية، إلى الدور التي تقوم به هذه المراكز وما تفعله على عاتقها من مهام ومسؤوليات ولا سيما المراكز على الحدود، مشيدا بدورها في البحث عن المشاكل التي تمس المواطنين ودورها في وضع الحلول لها.



