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رياضة

نتعرض لمؤامرة .. المقاولون العرب يحسم رحيل النحاس لتدريب بيراميدز

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 06:40 م
عماد النحاس
عماد النحاس
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عمرو الحلواني
حسم نادى المقاولون العرب الجدل المثار حول رحيل عماد النحاس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم لتدريب بيراميدز خلفا للفرنسي سباستيان ديسابر .

وقال محمد عادل المشرف العام على الكرة بالمقاولون العرب فى تصريحات خاصة لصدى البلد إن كل ما يقال عن رحيل عماد النحاس لتدريب بيراميدز كذب وغير صحيح على الإطلاق .

وأضاف أن المقاولون العرب يتعرض لمؤامرة فى الفترة الأخيرة من أجل تعطيل مسيرته فى الدوري بعد مسلسل النتائج الرائعة التى يقدمها فى مسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الكروى الجارى .

وتابع : " عماد النحاس مستمر مع المقاولون العرب ولن يرحل إلى بيراميدز كما يدعى أصحاب الشائعات " .

ويعيش سباستيان ديسابر المدير الفنى لبيراميدز أوقاتا صعبة داخل ناديه بسبب مسلسل النتائج السيئة التى لحقت بالفريق خلال الفترة الأخيرة وبدأ التفكير بقوة فى إقالته من جانب مسئولى ناديه.

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