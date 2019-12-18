نتعرض لمؤامرة .. المقاولون العرب يحسم رحيل النحاس لتدريب بيراميدز

حسم نادى المقاولون العرب الجدل المثار حول رحيل عماد النحاس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم لتدريب بيراميدز خلفا للفرنسي سباستيان ديسابر .
وقال محمد عادل المشرف العام على الكرة بالمقاولون العرب فى تصريحات خاصة لصدى البلد إن كل ما يقال عن رحيل عماد النحاس لتدريب بيراميدز كذب وغير صحيح على الإطلاق .
وأضاف أن المقاولون العرب يتعرض لمؤامرة فى الفترة الأخيرة من أجل تعطيل مسيرته فى الدوري بعد مسلسل النتائج الرائعة التى يقدمها فى مسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الكروى الجارى .
وتابع : " عماد النحاس مستمر مع المقاولون العرب ولن يرحل إلى بيراميدز كما يدعى أصحاب الشائعات " .
ويعيش سباستيان ديسابر المدير الفنى لبيراميدز أوقاتا صعبة داخل ناديه بسبب مسلسل النتائج السيئة التى لحقت بالفريق خلال الفترة الأخيرة وبدأ التفكير بقوة فى إقالته من جانب مسئولى ناديه.
وقال محمد عادل المشرف العام على الكرة بالمقاولون العرب فى تصريحات خاصة لصدى البلد إن كل ما يقال عن رحيل عماد النحاس لتدريب بيراميدز كذب وغير صحيح على الإطلاق .
وأضاف أن المقاولون العرب يتعرض لمؤامرة فى الفترة الأخيرة من أجل تعطيل مسيرته فى الدوري بعد مسلسل النتائج الرائعة التى يقدمها فى مسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الكروى الجارى .
وتابع : " عماد النحاس مستمر مع المقاولون العرب ولن يرحل إلى بيراميدز كما يدعى أصحاب الشائعات " .
ويعيش سباستيان ديسابر المدير الفنى لبيراميدز أوقاتا صعبة داخل ناديه بسبب مسلسل النتائج السيئة التى لحقت بالفريق خلال الفترة الأخيرة وبدأ التفكير بقوة فى إقالته من جانب مسئولى ناديه.