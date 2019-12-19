أبرز فيديوهات التوك شو..يا مقطع الإخوان.. أحمد موسى يكشف لأول مرة مصدر تمويل منتدى شباب العالم

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية.



أحمد موسى يكشف لأول مرة مصدر تمويل منتدى شباب العالم | فيديو





قال الإعلامي أحمد موسى، إن كل مصاريف منتدي شباب العالم ليس له علاقة بموازنة الدولة المصرية، وأكد أن من يتحمل هذه الأموال هم رجال الأعمال و بنوك وطنية، وأصحاب شركات و رعاة للمنتدى.



وأضاف خلال تقديمه برنامج « على مسئوليتى» المذاع على قناة صدي البلد، أن أموال ومصروفات المنتدى تأتى من رجال الأعمال المحبين لمصر.



وأوضح: أن وزارة المالية لم تصرف أى جنيه من موازنة الدولة فى مؤتمر الشباب الأول أو الثانى أو الثالث.



وأشار: إلى أن جميع الشباب يستفيد من منتدي شباب العالم، مؤكدا أن الجميع استفاد من المنتدي سياحيا، واقتصاديًا وسياسيًا.



وتابع: أن الأموال التى تأتى من منتديات الشباب تعود للمواطن المصري بطريق غير مباشر.



أحمد موسى يكشف رسالة حسني مبارك له عن شرم الشيخ | فيديو





قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر قامت باستلام مدينة شرم الشيخ فى عام 82، بعد نصر أكتوبر، وتم رفع العلم بها، موضحًا أن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك هو من رفع العلم المصري على أرض العريش وشرم الشيخ.



وأضاف خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك قال له فى اتصال هاتفى إنه كان يتمنى أن يقوم الرئيس الراحل محمد أنور السادات برفع العلم بمدينة العريش وشرم الشيخ بدلا منه.



وأوضح أن نصر أكتوبر العظيم هو السبب فى استرداد مدينة شرم الشيخ، موضحًا أن الدولة المصرية قامت بتعمير مدينة شرم الشيخ حتى أصبحت من أهم المنتجعات فى العالم.



وأشار إلى أن الجيش المصري العظيم هو من أعاد سيناء لمصر، وأعاد العريش وشرم الشيخ، وأوضح موسي أن مدينة شرم الشيخ كانت صحراء.



وأضاف أن الدولة قامت بطرح الأراضي للمستثمرين لكي يعمروا، وأكد أن المستثمرين قاموا بالبناء فى سيناء.



يا مقطع الإخوان.. مواطن يقبل رأس أحمد موسى على الهواء .. والأخير يرد





قام الإعلامي أحمد موسى، بعرض تقرير فيديو من داخل مشروع شارع مصر بمدينة شرم الشيخ.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج « على مسئوليتى» المذاع على قناة صدي البلد، أن الشاب حمد عمر صاحب مشروع شارع مصر قام بعمل مبهر فى الشارع.



وفى أثناء سير الإعلامي أحمد موسى فى مشروع شارع مصر، استوقفه أحد المواطنين للتسليم عليه، وقام المواطن بتقبيل رأس الإعلامي أحمد موسي، وقام أحمد موسي هو الأخر بتقبيل رأس المواطن.



ووجه المواطن رسالة للإعلامي أحمد موسى قائلا : " احمد يا موسي يا مقطع الإخوان، وقام المواطنون بايقاف الإعلامي أحمد موسي فى الشارع وقاموا بالتقاط الصور التذكارية معه" .



وأعرب المواطنون فى شارع مصر بمدينة شرم الشيخ عن سعادتهم بتواجد الإعلامي أحمد موسي فى الشارع.



فتاة روسية لـ أحمد موسى: أتمنى حضور شعب روسيا وأوكرانيا إلى شرم الشيخ



قالت فتاة روسية، وصاحبة محل بـ مشروع شارع مصر، إن لديها فى المحل سلاطة وشوربة و رنجة و بطاطس و فواكه، و البلوف الروسي و شوربة البورش الروسية.



وأضافت الفتاة الروسية خلال لقائها ببرنامج « على مسئوليتى» المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن لديها فى المحل الخاص بها أكلة بالمينى باللحمة الروسية و شوربة بيضاء بالدجاج و بالكريمة.



وأشارت الفتاة الروسية، إلى أنها لديها وجبات كثيرة ومشروبات مميزة، وأكد أنها تتحدث العربية.



وأوضحت أنها تتمنى أن يأتى شعب روسيا البيضاء وروسيا و أوكرانيا إلى مدينة شرم الشيخ، وذلك لتذوق الطعام الجيد وحتى اذا أرادوا الطعام الروسي فأهلا بهم، ومرحبًا بالمصريين .



يوجد علاج بالصيدلية بالمجان.. ورقة تستوقف أحمد موسى على الهواء



توقف الإعلامي أحمد موسي، للحظات عندما شاهد ورقة مكتوبا عليها " يوجد علاج بالصيدلية بالمجان لغير القادرين" ومعلقة على أحد جدران صيدلية بمدينة شرم الشيخ.



وقال الدكتور أحمد الشيمي، صيدلي بالصيدلية، المعلق على جدرانها الورقة إن مسئول الصيدلية يوفر العلاج لغير القادرين، مؤكًدًا أن الصيدلية توفير العلاج بالمجان لبعض المواطنين.



وأضاف أحمد الشيمي خلال لقائه ببرنامج « على مسئوليتى» المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن العلاج يصرف لغير القادرين حتى ولو كان ثمن العلاج مرتفعا .



وكشف الدكتور أحمد الشيمي، أن مسئول الصيدلية متكفل بعلاج الكثير من المواطنين، وقدم الإعلامي أحمد موسي لطبيب الصيدلية الشكر على هذا العمل الإنساني.



وقال الإعلامي أحمد موسي إن هذا العمل يسعد الجميع، وأكد أن أى مواطن يقم أى شئ لمصر علينا أن نشكره.



أحمد موسى من وسط المياه.. 200 منشأة وفندق سياحى يطلون على البحر



خصص الإعلامي أحمد موسى، حلقة اليوم من برنامج « على مسئوليتى» المذاع على قناة صدي البلد، من داخل مدينة شرم الشيخ و من وسط البحر الأحمر.



وقال الإعلامي أحمد موسى، إن مياه البحر الأحمر جميلة، مؤكدًا أن هناك أكثر من 200 منشأة وفندق سياحى يطلون على البحر الأحمر بمدينة شم الشيخ.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أنه مستمتع بالوقوف فى هذه المنطقة، وأكد أنه قام بتصوير حلقة الأمس من منتجع كليوباترا.



وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أنه فى جولة خاصة بعد الانتهاء من منتدي شباب العالم بحضور الرئيس السيسي وشباب من جميع دول العالم.



وتقدم الإعلامي أحمد موسى، بالشكر لجميع العاملين فى قناة صدي البلد على المجهود الكبير الذي بذل خلال ايام منتدي شباب العالم، مؤكدًا أن الجميع كان يعمل بجهد كبير.



إنجاز وتقضي على الزحام | آراء المواطنين في كباري مصر الجديدة | فيديو



أجرت الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، مجموعة من اللقاءات مع المواطنين

للتعرف على آرائهم في كباري مصر الجديدة وشبكة الطرق الجديدة.



وقال أحد المواطنين:" الطرق حاجة كويسة ويوفر الوقت ويقلل من الزحام في مصر الجديدة".



وتابع آخر:" الدنيا اتغيرت في مصر الجديدة ولا يوجد زحام بعد إنشاء الكباري، وكنا نعاني كثيرا في الدخول او الخروج من مصر الجديدة".



وأكمل آخر:" كباري مصر الجديدة توفر في الوقت بشكل كبير وسعيد بتلك الإنشاءات والكباري وشبكة الطرق الجديدة ".



وتابع مواطن آخر:" أول مرة استخدم كباري وطرق مصر الجديدة ونحن نشهد إنجازات رائعة في مصر في مختلف القطاعات والحكومة 10 على 10 والرئيس السيسي 10 على 10".

