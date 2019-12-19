شاهد.. تقرير خاص عن فن صناعة آلة القانون الموسيقية

قدّم برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا خاصًا بفن صناعة القانون الموسيقية، وقالت هند النعساني إن القانون من الآلات الموسيقية التراثية.



وأضافت هند النعساني، خلال لقائها الخاص مع الفنان محمود عبد الستار، أحد أمهر عازفي وصناع القانون في الوطن العربى، أنه ولد وسط عائلة فنية وموسيقية أصيلة.



وأشارت مذيعة صباح البلد إلى أن الفنان محمود عبد الستار شقيق الدكتور صابر عبد الستار "رئيس بيت القانون بدار الأوبرا المصرية".



والقانون آلة موسيقية وترية من الآلات البارزة في التخت الشرقي والعزف المنفرد، حيث أخذت مكانا مرموقا بما تتميز به من مساحة صوتية واسعة، فهي تشمل على حوالي ثلاثة دواوين أي (اوكتاف) ونصف الديوان تقريبا، وبذلك فإنها تغطي جميع مقامات الموسيقى العربية.



وتعتبر آلة القانون بمثابة القانون أو الدستور لجميع آلات الموسيقى العربية، حيث نستطيع أن نقول إن آلة القانون هي الآلة الأم والآلة الأساسية عند الشرق مشابها بذلك آلة البيانو عند الغرب وأهميتها، وذلك لاعتماد باقي الآلات الموسيقية عليها في ضبط ودوزنة آلاتهم إضافة إلى تمركزها في وسط الأوركسترى العربية.