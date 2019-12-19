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منوعات

بالاسود..أحدث ظهور لـ يارا نعوم برفقة عماد متعب فى إحدى السهرات

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 05:06 م
يارا ومتعب وبشرى
يارا ومتعب وبشرى
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محمد بدران
نشرت يارا نعوم ملكة جمال مصر السابقة وزوجة لاعب النادى الاهلى السابق عماد متعب صورة جديدة لها على صفحتها الشخصية لمواقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت بجيب سوداء قصيرة ،وعليها بدي اسود، وانتلعت فى قدميها بوت اسود برقبة، واكتملت إطلالتها، بترك شعرها منسدلا على كتفيها، ووضعت بعض اللمسات البسيطة من الماكياج الهادئ أبرز جمالها وميز إطلالتها.

أطلت "يارا " وبجانبها زوجها عماد متعب والفنانة بشرى ،ومجموعة من اصدقائها خلال احدى السهرات.

يذكر أن القناص عماد متعب، مهاجم منتخب مصر والأهلي، تزوج من يارا عام 2011 وأنجبا طفلتيهما "تمارا وسيلين".

وحصلت يارا نعوم على لقب ملكة جمال مصر.
بالاسود..أحدث ظهور لـ يارا نعوم برفقة عماد متعب فى إحدى السهرات
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