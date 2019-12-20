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رياضة

محمود فتح الله يرد على هجوم مرتضى منصور.. فيديو

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:37 ص
محمود فتح الله
محمود فتح الله
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منتصر الرفاعى
رد محمود فتح الله المدرب العام الجديد لبيراميدز على الهجوم الذي شنه عليه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مؤخرا لتمسكه بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

وقال محمود فتح الله في تصريحات تليفزيونية وافقت على كل طلبات الزمالك بجدولة المستحقات المالية المتأخرة منذ 6 أعوام كاملة مشيرا إلى أنه سبق وعقد جلسة مع المستشار مرتضى منصور منذ عامين وتنازل عن مليوني و600 ألف جنيه بحضور ثروت سويلم مدير اتحاد الكرة السابق على أن يتم جدولة المستحقات وهو ما لم يتم وقتها.

وكشف محمود فتح أن أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك طلب منه في وجود أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق جدولة المستحقات المتأخرة وهو ما وافق عليه تقديرا لظروف الزمالك ولأنه يقدر فضل القلعة البيضاء وجماهيرها عليه.

وشدد فتح الله على أنه دائما كان يترك الباب مفتوحا ويجعل هناك مرونة للحل إلى أنه لا يرى مبررا لهجوم مسؤولي الزمالك ضده... كما أن الاتفاق الذي تم في الأساس مريح للنادي أكثر منه خاصة أن مستحقاته تأخرت 6 أعوام كاملة منذ رحيله عن القلعة البيضاء نهاية موسم 2013-2014.

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