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تعليم

التربية النوعية عين شمس تنظم مؤتمر الإبداع والتكنولوجيا.. فبراير 2020

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 05:21 م
حسام الفقي
تنظم كلية التربية النوعية جامعة عين شمس المؤتمر العلمى السابع والعلمى الخامس بعنوان "الإبداع والتكنولوجيا ودورها في التعليم النوعى"، فى الفترة من ٢٥إلى ٢٧ من فبراير ٢٠٢٠ بمدينة الغردقة.

ويلقى المؤتمر، الضوء على أهمية الإبداع والتكنولوجيا وعلاقتهما بمجالات التعليم النوعي وتقديم رؤية إبداعية مستقبلية للتعليم تواكب العصر وترتبط بالإبداع والتكنولوجيا وتبادل الخبرات و التجارب الإبداعية والتكنولوجية فى مجال التعليم النوعي وغيرها الكثير.

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ويرأس المؤتمر ا.د. أسامة السيد عميد الكلية و مقرر المؤتمر ا.د. أمانى حنفى استاذ الموسيقى العربية بالكلية وعميدة الكلية السابقة.

ويقام المؤتمر تحت رعاية ا.د محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس وا.د. عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
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