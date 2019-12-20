التربية النوعية عين شمس تنظم مؤتمر الإبداع والتكنولوجيا.. فبراير 2020

طلاب إعلام عين شمس يطلقون حملة للتوعية بمخاطر تبادل الأدوات الشخصية

ويرأس المؤتمر ا.د. أسامة السيد عميد الكلية و مقرر المؤتمر ا.د. أمانى حنفى استاذ الموسيقى العربية بالكلية وعميدة الكلية السابقة.ويقام المؤتمر تحت رعاية ا.د محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس وا.د. عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.