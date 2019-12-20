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تعليم

طلاب إعلام عين شمس يطلقون حملة للتوعية بمخاطر تبادل الأدوات الشخصية

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 05:01 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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ياسمين سامي
أطلق مجموعة من طلاب قسم الاعلام كلية الاداب بجامعة عين شمس حملة توعوية بعنوان "مش لاتنين "

وتهدف الحملة الي الترعية بمخاطره تبادل الادوات الشخصية بين اكثر من شخص مثل الأصافه؛ المبرد؛ والمناشف؛ سماعات الاذن؛ ادوات الميكب والأدوات المستخدم فى صالونات تجميل وصالونات الحلاقة.

كما تستعرض الحملة كيفيه الوقايه من هذه الامراض من خلال تعقيم الادوات عن طريق الكحول الطبى.

وشارك في المشروع كلا من الطالبة ياسمين محمد، مريم احمد ،نيره احمد،هاجر سعيد ، نوران جمال، نوران عاطف ، نوران سامى ، ولاء عصام .

وشارك ايضا الطالبة ولاء محمد، مروه عبد المنعم منه محمد، هشام شهوان ، محمد طارق ، منه الله محمود يارا كامل، هيام محمد ، هاجر عبد الرحمن.
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