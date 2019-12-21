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محافظات

محافظ الإسكندرية: لجنة استشارية لعودة الجمال للكورنيش ورؤية البحر

السبت 21/ديسمبر/2019 - 06:35 ص
محافظ اﻹسكندرية محمد
محافظ اﻹسكندرية محمد الشريف
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أ ش أ
أصدر محافظ اﻹسكندرية محمد الشريف قرارا بتشكيل لجنة استشارية تضم جميع الأجهزة المعنية والمتخصصين؛ لوضع دليل إلزامي به كافة المعايير والمحددات المتعلقة بكورنيش الإسكندرية يكون ملزما لكافة التعاقدات الجديدة التى ستقوم المحافظة بإبرامها.

كما كلف الشريف ، خلال جولة تفقدية مساء اليوم بحي المنتزة ، شرق المدينة ، رؤساء أحياء منتزه أول وثان والإدارة المركزية للسياحة والمصايف بإزالة كافة الموانع التي تعوق رؤية البحر التي وضعها مستأجرو الشواطئ، مع توحيد شكل البوابات وتحديد المساحة المخصصة لكل مستأجر شاطئ ، وتغريم المستأجرين المتجاوزين للمساحة المحددة لهم والمتعدين على رصيف الكورنيش.

وشدد محافظ الإسكندرية علي تقليم الأشجار وإزالة الأسوار الخشبية المعيقة لرؤية البحر؛ وأمر بتغريم مستأجر شاطئ سيدي بشر 3 السياحي الغربي بغرامة نظافة تقدر بـ 5000 جنيه لعدم التزامه بنظافة الشاطئ وإظهاره بمظهر غير لائق أمام أهالي وزوار المدينة، كما استمع إلى شكاوى المواطنين ، مؤكدا أنه يعمل حاليا على زيادة عدد الشواطئ العامة للسماح للمواطنين بالاستمتاع بالبحر.
حضر الجولة ؛ الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ ، وحمدي الحشاش سكرتير عام المحافظة ، ومحمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد للمحافظة.
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