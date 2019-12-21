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تعليم

28 ديسمبر تعليم صناعى حلوان تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الاول

السبت 21/ديسمبر/2019 - 02:29 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلنت كلية التعليم الصناعي بجامعة حلوان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للسنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠

ومن المقرّر أن تبدأ الامتحانات كلية التعليم الصناعى تبدأ يوم السبت الموافق 28 ديسمبر وتنتهى الخميس الموافق 23 يناير 2020.

جدير بالذكر أن معهد التمريض بـ جامعة حلوان قد بدأت إعلان أرقام الجلوس الخاصة بالطلاب استعدادًا للامتحانات.

ومن جانبه .. أوضح الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة انتهت من الاستعدادات وأعمال الامتحانات.

وتم إعلان الجداول في الكليات وتجهيز اللجان، وتأمينها لضمان أداء الطلاب للامتحانات وتوفير مناخ ملائم لجميع الطلاب

حيث تم التنسيق الكامل بين عمداء الكليات والوكلاء وإدارة الجامعة لتوفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح إدارة أعمال الامتحانات من حيث توفير الملاحظين والمراقبين، وكذا الإشراف الطبي للحالات العادية أو الحرجة وكذلك توفير الأمن الإداري اللازم لتأمين قاعات الامتحانات من الخارج، لضمان توفير أقصى وسائل المساعدة لإتمام أعمال الامتحانات في جو هادئ للطلاب.
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