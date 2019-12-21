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أخبار العالم

تركيا ترفع قيمة الإنفاق الدفاعي والعسكري في ميزانية 2020

السبت 21/ديسمبر/2019 - 01:52 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أقر البرلمان التركي ميزانية الحكومة لعام 2020 والتي شملت زيادة الإنفاق الدفاعي، فيما توقعت عجزا قيمته 138.9 مليار ليرة (23.4 مليار دولار).

وقالت وسائل إعلام تركية رسمية، إن البرلمان أقر ميزانية 2020 بموافقة 329 صوتا مقابل رفض 159 نائبا، وتتضمن الميزانية أيضا زيادة في الإنفاق على الصحة والتعليم، وتتوقع زيادة في الإيرادات، وتشمل الميزانية زيادة في الإنفاق على المشروعات الدفاعية ومتطلبات الجيش.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أنه في 2019 توقعت الحكومة أن يكون العجز في نهاية العام 80.6 مليار ليرة. وقال وزير المالية برات البيرق في يوليو الماضي إن نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي سيكون أقل من ثلاثة بالمئة على الرغم من تباطؤ الدخل.

ورفعت تركيا في سبتمبر توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2020 لنسبة طموح بلغت خمسة بالمئة وخفضت توقعاتها لنسبة التضخم إلى 8.5 بالمئة مع اعتزام الحكومة التعافي سريعا من الركود وعدم وضع ضغوط إضافية على الميزانية.

وقال البيرق، وهو صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، في عرض تفصيلي للخطة الاقتصادية وقتها إن الميزانية ستستخدم لتمويل ما وصفه بتحول اقتصادي قائم على الإنتاج.

وقال أردوغان في رسالة صوتية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إقرار الميزانية إن الخطوة أساسية لتحقيق الأهداف التي وضعتها حكومته للبلاد في عام 2023.
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