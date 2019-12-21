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فن

شاهد.. الظهور الأول لـ ابنة حسن يوسف وشمس البارودى

السبت 21/ديسمبر/2019 - 04:48 م
حسن يوسف وشمس البارودى
حسن يوسف وشمس البارودى
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أحمد إبراهيم
حرص الفنان الكبير حسن يوسف على حضور حفل نايل دراما فى ظهور نادر له عقب تداول الصورة التى جمعته بالعائلة وزوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودى.

وشهد الحفل اول ظهور لابنته ناريمان التى حرصت على الحضور معه خاصة أنه ظهر يستند على عكاز.

وكشف حسن يوسف، عن بعض التفاصيل الخاصة بشائعة عودة زوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودى إلى الساحة الفنية وخلعها الحجاب.

وقال حسن يوسف خلال لقاء تليفزيوني إن شمس البارودى رفضت ملايين مقابل ظهورها فى البرامج من أجل الحديث عن شائعة عودتها الفن.

وأضاف إنها رفضت الظهور والعودة للفن وهى فى ريعان شبابها فكيف توافق على هذا الأمر فى هذه السن.

وتداول عدد من رواد "إنستجرام" صورا للفنانة شمس البارودي مع الفنان حسن يوسف وعائلتها وهو ما اعتبره البعض أنها صور تم التقاطها هذا العام.

وتبين أن تاريخ التقاط هذه الصور، تعود إلى العام الماضى، وتحديدا في رمضان 2018، حيث كانت الأسرة مجتمعة للإفطار.
شاهد.. الظهور الأول لـ ابنة حسن يوسف وشمس البارودى
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