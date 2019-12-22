اعلام الأزهر تعلن أسماء المحرومين من دخول الامتحانات

أعلنت كلية الإعلام بجامعة الأزهر عن أسماء الطلاب المتجاوزين لنسبة الغياب في الفصل الدراسي الأول وبالتالي سيتم منعهم من دخول الامتحانات.



وأوضحت الكلية في منشور، انه بناء على قرار إدارة الجامعة بحرمان الطالب الذي تجاوز ٢٥٪ من الغياب من دخول الامتحانات سيتم حرمان الطلاب من أداء الامتحانات وهم أربعة طلاب فقط.



والطلاب هم: عبد الرحمن حسام محمد ومحمد علاء محمد أحمد، من قسم العلاقات العامة، صابر عبد الرازق عبد الونيس، من قسم الصحافة والنشر، ومحمود عبد الفتاح محمد، من قسم الإذاعة والتليفزيون.



ونفت جامعة الأزهر ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بقيام جامعة الأزهر بمنع الطلاب من أداء الامتحانات بسبب عدم دفع المصروفات.



واكدت الجامعة أنه لا صحة لحرمان أي طالب من أداء الامتحانات بسبب عدم دفع مصروفاته، مُوضحةً أن عملية أداء الامتحانات غير مرتبطة بدفع المصروفات الجامعية، وأنها تتكفل بسداد رسوم غير القادرين وذوي الاحتياجات الخاصة مُراعاة للبُعد الاجتماعي لتلك الفئات، بالإضافة إلى إعفاء المتفوقين دراسيًا من الرسوم، وذلك في إطار حرصها التام على مستقبل الطلاب المُقيدين بها والمنتمين للمؤسسة التعليمية للأزهر الشريف.





