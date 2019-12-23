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حوادث

مارست الجنس مع عشيقها فوق جثة زوجها.. القصة الكاملة لزوجة القليوبية وصديقها

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 07:01 ص
ربة منزل - صورة أرشيفية
ربة منزل - صورة أرشيفية
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ابراهيم الهوارى
انطلقت صرخات الزوجة أصيلة من داخل منزلها لتعلن عن وفاة زوجها وانهمرت منها الدموع وجلست تلطم خديها وتظاهرات بالحزن عليه الا ان قلبها كان يرفف من الفرحة بعد ارتكاب جريمتها مع عشيقها بقتل الزوج ليخلوا لهما الجو ويتمكنا من الزواج والحصول على اموال المجني عليه . 

تفاصيل الجريمة التى دارت فصولها فى منطقة الخانكة بمحافظة القليوبية بطلتها ربة منزل تعرفت على عامل ونشأت بينهما علاقة غير شرعية حتى أصبحت غير قادرة عن الابتعاد عنه فقررت التخلص من زوجها على طريقة الأفلام حتى لا تترك وراءها أي شبهه جنائية . 

قالت الزوجة المتهمة فى التحقيقات والتحريات أنها تعرفت على عشيقها المتهم منذ عدة أشهر ونشأت بينهما علاقة غير شرعية وقام العشيق باستئجار شقة بمنطقة الخانكة لممارسة العلاقة المحرمة بينهما وفى إحدى المرات أخبرت الزوجة الخائنة عشيقها بعدم قدرتها على الابتعاد عنه واتفقا على الخلاص من الزوج بقتله والاستيلاء على أمواله والزواج بها . 


وتابعت الزوجة فى اعترافاتها أنها خططت للجريمة من خلال شراء حبوب منومة ووضعها للزوج فى الشاى وعقب تناولها تقوم بقتله واتصلت على عشيقها للحضور لتنفيذ دوره فى الجريمة وعقب وصوله قامت بتجهيز فوطة مبللة وكتم بها أنفاسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وتأكدوا من وفاته خرج العشيق من المنزل وأطلقت بعدها الزوجة صرخات لتعلن عن وفاة زوجها وتجمع الأهالى حولها وانتهت الجريمة . 

وتابعت الزوجة أنها بعد انتهاء فترة الحداد على زوجها قامت بإعطاء عشيقها المتهم مبلغ 200 ألف جنيه من أمواله التي تركها لها خلال اللقاءات المحرمة بينهما وطالبته بأن يتزوجها لكنه تهرب منها وقام بابتزازها حتى يحصل على أموال وفوجئت بعدها بزواجه من فتاة أخرى. 

وقال العشيق المتهم محمد. أ إنه اتفق مع الزوجة المتهمة أصيلة. م على الغدر بزوجها حيث تعرفت عليه منذ فترة وكانا يتقابلان لممارسة الرذيلة في شقة مستأجرة بالخانكة مشيرا إلى أنه عندما علم أن زوجها يمتلك أموالا أقنعها بالتخلص منه للاستمتاع بهذه الأموال فقاما بقتله بقماشة مبللة على طريقة بعد تخديره وأوهمت الجميع أن الوفاة طبيعية وجرى دفنه.

وأضاف المتهم فى التحقيقات ان الزوجة وضعت له المنوم في الشاي وأعطته إياه وأجهز العشيق عليه بوضع قطعة قماش مبللة وكتم أنفاسه 

  
وتبين من التحقيقات أن الطب الشرعي كشف عن ملابسات الوفاة وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد نجحت فى كشف غموض مقتل شخص بمركز الخانكة في ظروف غامضة وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجته أصيلة وعشيقها .

وبدأت الواقعة بوفاة المجني عليه وادعت زوجته أن الوفاة طبيعية غير أن ابن وشقيق المجني عليه شكا في سبب الوفاة فطلبا استخراج الجثة وتشريحها، وتبين وجود شبهة جنائية في الحادث وبتضييق الخناق على الزوجة اعترفت بتورطها في قتل زوجها بمساعدة عشيقها، ليخلو لهما الجو، غير أن العشيق خلا بها واستولى منها على 200 ألف جنيه وتنصل من الزواج منها، واستمر في ابتزازها.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط الزوجة والعشيق واعترفا بجريمتهما ومثلا الجريمة أمام فريق من النيابة التي قررت حبس المتهمين، وطلب تقرير مفصل من الطب الشرعي حول تشريح الجثة وسبب وملابسات الوفاة وطلبت تحريات المباحث.
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