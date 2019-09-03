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حوادث

مارست الجنس مع شباب المنطقة.. قاتل زوجته: فضحتنى بعد ما لميتها من الشوارع

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 07:21 ص
يضرب زوجته - صورة
يضرب زوجته - صورة ارشيفية
اسلام مقلد
جرى الدم فى عروقه لم يتحمل خيانة زوجته التى مرمغت سمعته فى الطين والحقت به العار باقامة علاقات غير شرعية مع بعض شباب منطقته حيث انهى عامل بمنطقة السيدة زينب حياة زوجته العرفى انهال عليها بشومة حتى لفظت انفاسها الاخيرة بعد ان شك فى سلوكها وتبين له انها اقامت علاقات غير شرعية مع بعض شباب المنطقة .

كشفت التحقيقات والتحريات ان المتهم عامل رخام وارتبط بالمجنى عليها منذ فترة وتزوجها عرفيا بعلم اسرته واضافت التحقيقات ان الزوجة المجنى عليها متسولة وان القتيلة اعتادت فى الفترة الاخيرة العودة الى المنزل فى اوقات متأخرة من الليل وعندما طلب منها عدم الخروج من المنزل نهرته ونشبت بينهما مشادة كلامية قام على اثرها بتفتيش هاتفها المحمول وعثر على مكالمات هاتفية مع اشخاص لا يعرفهم مما اثار غضبه وعندما واجهها بها انكرت .

وعقب ذلك اكتشف المتهم أن زوجته المجنى على علاقة غير شرعية بشابين من المنطقة وانها اعتادت على ممارسة الرذيلة معهما مما اثار حفيظته وامسك بشومة وانهال عليها بالضرب حتى فارقت الحياة .

واضافت التحريات التى اجرها المقدم احمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب والرائد عبد الله ابو زيد معاون مباحث القسم ان الاهالى تجمعوا على صرخات القتيلة وعند محاولة التدخل لفض المشكلة وجدوا الزوجة جثة هامدة من كثرة الضرب .
القى القبض على المتهم واعترف فى محضر التحريات انه تعرف على القتيلة منذ فترة وتزوجها عرفيا بعلم اسرته وان المجنى عليها لا يعرف لها اسرة حيث انها متسولة وفى الفترة الاخيرة لاحظ عليها تعود الى المنزل فى ساعات متاخرة من الليل وطلب منها اكثر من مرة عدم الخروج الا انها رفضت واصرت وعقب تفتيش هاتفها عثر على اتصالات بينها وبين بعض شباب المنطقة وانها تمارس الرذيلة معهما حرر محضر بالواقعة واخطرت النياية للتحقيق .

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