الرئاسة الجزائرية تصدر بيانا بشأن ملابسات وفاة رئيس أركان الجيش قايد صالح

أصدرت الرئاسة الجزائرية بيانا بشأن وفاة رئيس الأركان الجزائري أحمد قايد صالح، بشكل مفاجئ، صباح اليوم الاثنين عن عمر ناهز 80 عاما إثر أزمة قلبية أصابته في منزله .



ونشرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية نص البيان وهو كالآتي: "يعلن رئيس الجمهورية، وزير الدفاع الوطني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبد المجيد تبون، ببالغ الحسرة والأسى، عن وفاة المجاهد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الذي فاجأه الأجل المحتوم صباح هذا اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2019، على الساعة السادسة صباحًا، بسكتة قلبية ألمت به في بيته، ونُقل على إثرها إلى المستشفى المركزي للجيش بعين النعجة.



وأضاف البيان "بهذا المصاب الجلل تفقِد الجزائر أحد رجالاتها الأبطال الذي بقي إلى آخر لحظة وفيا لمساره الزاخر بالتضحيات الجسام التي ما انقطعت منذ أن التحق في سن مبكرة بصفوف جيش التحرير الوطني الذي ترعرع في أحضانه وتشرَّب منه جنديًا فضابطا فقائدًا مجاهدًا عقيدةَ الوفاء للوطن والشعب".



وتابع البيان إنها "لفاجعة أليمة قاسية أن تودع الجزائر في هذا الوقت بالذات – وعلى حين غرة – قائدا عسكريا بمآثر وخصال الفريق أحمد قايد صالح، المجاهد الذي صان الأمانة وحفظ الوديعة وأوفى بالعهد في فترة من أصعب الفترات التي اجتازتها البلاد، لمِا حباهُ الله به من حكمة وتبصّر وصفاء ووفاء للجزائر وللشهداء الأبرار ومن إخلاص للشعب الجزائري الأبي إخلاص تشهد عليه المرافقة الوطنية الصادقة والعمل الدؤوب المثابر على المرور بالجزائر إلى الأمن والأمان، آمنة مستقرة وشامخة. ".



واختتمت الرئاسة البيان بالقول إن: "التاريخ سيكتب هذه المآثر الجليلة بأحرف من ذهب على صفحة مشرقة وضاءة من حياة فقيد الوطن الفريق أحمد قايد صالح تولاّه المولى عز وجل بشآبيب رحماته في زمرة الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. انا لله و انا اليه راجعون".



وأفادت وسائل إعلام جزائرية، صباح اليوم، بوفاة نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، عن عمر ناهز 80 سنة، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.



وبدوره، أعلن الرئيس الجزائري عن حداد وطني لمدة ثلاثة أيام، وسبعة أيام بالنسبة للمؤسسات العسكرية، إثر وفاة رئيس الأركان نائب وزير الدفاع قايد صالح إثر نوبة قلبية، صباح اليوم.



كما عين رئيس الجمهورية، قائد القوات البرية اللواء سعيد شنقريحة، رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي خلفا للراحل أحمد قايد صالح. حسبما ذكر التلفزيون الجزائري الرسمي.



يذكر أن أحمد قايد صالح ولد في 13 يناير عام 1940 في بلدة عين ياقوت بولاية باتنة في الجزائر، وانضم إلى جيش التحرير الوطني قبيل الثورة في عام 1957 وعمره 17 سنة.



وخلال الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير 2019، المناهض للعهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، أعلن الفريق أحمد قايد صالح دعم الجيش للحراك الشعبي إلى غاية تحقيق مطالب الشعب.