الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية على البلاد غدا..والطقس بارد لحد الصقيع

وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 3 أمتار إلى 4 أمتار شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية غربية.





يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الثلاثاء، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.أما عن درجات الحرارة المتوقعة، على مدن ومحافظات مصر غدا الثلاثاء، تكون كالتالي:القاهرة 20/12الاسكندرية 21/12بورسعيد 21/12السويس 22/13رفح 21/9طابا 22/13كاترين 18/2شرم الشيخ 26/16بني سويف 21/8المنيا 21/5سوهاج 22/7الأقصر 22/8أسوان 23/9الوادي الجديد 22/5حلايب 26/20