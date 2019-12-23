الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية على البلاد غدا..والطقس بارد لحد الصقيع

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الثلاثاء، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.
كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.
القاهرة 20/12
الاسكندرية 21/12
بورسعيد 21/12
السويس 22/13
رفح 21/9
طابا 22/13
كاترين 18/2
شرم الشيخ 26/16
بني سويف 21/8
المنيا 21/5
سوهاج 22/7
الأقصر 22/8
أسوان 23/9
الوادي الجديد 22/5
حلايب 26/20
كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.
وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 3 أمتار إلى 4 أمتار شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية غربية.
أما عن درجات الحرارة المتوقعة، على مدن ومحافظات مصر غدا الثلاثاء، تكون كالتالي:
القاهرة 20/12
الاسكندرية 21/12
بورسعيد 21/12
السويس 22/13
رفح 21/9
طابا 22/13
كاترين 18/2
شرم الشيخ 26/16
بني سويف 21/8
المنيا 21/5
سوهاج 22/7
الأقصر 22/8
أسوان 23/9
الوادي الجديد 22/5
حلايب 26/20