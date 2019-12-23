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برلمان

معايا بندقية مرخصة.. نائبة الشرقية تروي تفاصيل إطلاق النار فى فرح ابنتها

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 02:10 م
نوسيلة إسماعيل نائبة
نوسيلة إسماعيل نائبة الشرقية تطلق النار فى الهواء
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معتز الخصوصى
تشهد الأفراح فى مصر طقوسا مختلفة عن أى مكان اخر ، وتتمثل هذه الطقوس فى إطلاق الأعيرة النارية فى الأفراح ، وبشكل خاص فى القرى الريفية ومحافظات الصعيد ، إلا أن هذه الأعيرة النارية كانت سببا كبيرا فى إصابة البعض وقتل البعض الآخر نتيجة الإستخدام الخاطىء للأسلحة ، حتى تحولت أفراحنا إلى مآتم بسبب تهور من شخص يقتل الأبرياء.

واقعة جديد لإطلاق النار فى الأفراح بالتحديد فى دائرة مشتول السوق بمحافظة الشرقية ، لكن هذه المرة كانت بطلة هذه الواقعة النائبة نوسيلة إسماعيل والتى قامت بإطلاق النار في الهواء بمناسبة زفاف ابنتها.

وروت النائبة نوسيلة إسماعيل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" تفاصيل الواقعة ، حيث قالت إنها قامت بإطلاق أعيرة نارية من البندقية الخاصة بزوجها وهى مرخصة ، مشيرة إلى أنها تمتلك طبنجة أيضا مرخصة.

وتابعت: إطلاق الأعيرة النارية أمر طبيعى فى الأفراح ، ولكن الأمر سيكون به مشكلة إذا كانت الأسلحة التى استخدمها غير مرخصة ، ولكنها فى الواقع مرخصة ، قائلة: "كيف أخالف القانون وأنا نائبة أشرع القوانين".

وكشفت عن أن سبب انتشار هذه الواقعة والجدل حولها على صفحات التواصل الإجتماعى " الفيس بوك" هو أننا مقبلون على انتخابات البرلمان المقبلة ، مع نهاية دور الإنعقاد الحالى ، وبالتالى فمن ساهم فى حالة الجدل حول هذه الواقعة هم خصومى من المرشحين فى الانتخابات البرلمانية السابقة ، الذي لم يحالفهم الحظ فى النجاح.

وتابعت قائلة " اللى اترشح ومانجحش كان متخيل انى واخده مكانه ، واحنا فى مجتمع ريفى شرقى بينظر للست نظرة خاصة، والكلام ده كله حصل عشان انا واحدة ست ، وكمان اللى خلى الجدل يحصل من المرشحين المنافسين ليا فى الانتخابات انهم لقونى انى مابقعدش وبعمل لقاءات مع أهالى الدايرة دايما والحمد لله على نعمة حب الناس ليا".

وفيما يتعلق بمطالبة النواب لتغليظ عقوبة إطلاق النار في الأفراح والاحتفالات والمواكب، للقضاء على هذه الظاهرة الخطرة، قالت ان ذلك يستهدف الأشخاص التي لا ترخص الأسلحة التى تستخدمها ، ولكنها لديا أسلحة مرخصة ، مشيرة إلى أن تراخيص هذه الأسلحة يكون بشروط معينة لابد ان يكون حاملها شخص عاقل ويدافع عن نفسه.

وتابعت:"دائرة فاقوس كبيرة وانا واحدة ست نزلت قدام 29 راجل مرشح والحمد لله نجحت" ، مشيرة إلى أن ذلك يعكس مدى ثقة أهالى دائرتى فى وانهم لم يختاروني بشكل خاطىء ، قائلة : "ويوم ما بضرب نار انا واثقة هضرب ازاى وفى اى مناسبة لانى معايا رخصة سلاح ، ولو سمعت فى بيتى حاجة هضرب نار".

ونفت الشائعات التي تردد حول رفع الحصانة عنها بعد واقعة إطلاق الأعيرة النارية فى فرح ابنتها ، قائلة إن من صدر هذه الشائعات هم خصومي من المرشحين الخاسرين فى الانتخابات البرلمانية السابقة ، وبالتالي فنحن نعتاد على مثل هذه الأمور فى الدائرة.

واختتمت حديثها قائلة :"يوم فرح بنتى هضرب نار اكتر واكتر".

وأكدت نوسيلة إسماعيل عضو مجلس النواب، أن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لـ إطلاقها النار في الهواء كان بمناسبة زفاف ابنتها مؤكدة أن هذا السلاح مرخص ومعي ما يثبت ذلك.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج حضرة المواطن عبر فضائية الحدث اليوم أنه منذ أيام الإرهاب والثورة كان يتم إطلاق النيران بالمنطقة لشعور المواطنين بالأمان ولابعاد البلطجية عن المناطق التي كان بها سلاح.

وتابعت: هناك بعض الأشخاص بالدائرة أكدوا لي أنه تم رفع الحصانة عني ولا أعلم حتى الآن حقيقة هذه الأنباء.

ودخلت النائبة في مشادة مع الإعلامي سيد علي مقدم البرنامج بعد أن أكد لها أن ضرب النار وامتلاك سلاح بشكل عام هو خطأ لترد عليه النائبة أنه تم عمل مداخلة معها كنائبة في مجلس النواب وأغلقت الهاتف.
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