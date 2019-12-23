بعد ميسي وحمد .. قرار عفو جديد من إيهاب جلال فى المصري

أصدر إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المصرى قرارا بالعفو عن النيجيري أوستين أموتو مهاجم الفريق وعودته من جديد إلى معسكر الفريق البورسعيدى فى العين السخنة .
وكان إيهاب جلال اتخذ قرارا باستبعاد اللاعب من معسكر الفريق قبل مباراة بيراميدز الماضية بسبب تكاسله فى التدريبات بعد أن تيقن إنه حجز مكانا فى التشكيل الأساسى بسبب الاعتماد عليه بصورة مستمرة فى التشكيل فى الفترة الماضية على حساب محمود وادى ، وتوعده بتوقيع عقوبات مغلظة عليه بسبب عدم عمله باجتهاد وتركيز مثل باقية اللاعبين .
وهو الأمر الذى تقبله النيجيري أموتو وقدم اعتذارا رسميا إلى إيهاب جلال وزملائه اللاعبين واتخذ جلال قرار بإنهاء الأزمة معه وعودته مرة أخرى إلى تدريبات الفريق الجماعية .
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ويستعد الآن المصري إلى مواجهة طلائع الجيش بعد غد الأربعاء فى إطار لقاءات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز والتى يسعى إلى الفوز بها من أجل العودة مجددا إلى النتائج الرائعة والمنافسة على المراكز الأولى بالدوري .
وكان إيهاب جلال قرر أيضا قبل عدة أيام العفو عن محمود حمد وأحمد عادل ميسى بعد توقيع عقوبات مالية وفنية مغلظة عليهما وعاد الثنائى وشاركا بشكل طبيعى مع الفريق .
وكان إيهاب جلال اتخذ قرارا باستبعاد اللاعب من معسكر الفريق قبل مباراة بيراميدز الماضية بسبب تكاسله فى التدريبات بعد أن تيقن إنه حجز مكانا فى التشكيل الأساسى بسبب الاعتماد عليه بصورة مستمرة فى التشكيل فى الفترة الماضية على حساب محمود وادى ، وتوعده بتوقيع عقوبات مغلظة عليه بسبب عدم عمله باجتهاد وتركيز مثل باقية اللاعبين .
وهو الأمر الذى تقبله النيجيري أموتو وقدم اعتذارا رسميا إلى إيهاب جلال وزملائه اللاعبين واتخذ جلال قرار بإنهاء الأزمة معه وعودته مرة أخرى إلى تدريبات الفريق الجماعية .
اقرأ أيضا ..
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ويستعد الآن المصري إلى مواجهة طلائع الجيش بعد غد الأربعاء فى إطار لقاءات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز والتى يسعى إلى الفوز بها من أجل العودة مجددا إلى النتائج الرائعة والمنافسة على المراكز الأولى بالدوري .
وكان إيهاب جلال قرر أيضا قبل عدة أيام العفو عن محمود حمد وأحمد عادل ميسى بعد توقيع عقوبات مالية وفنية مغلظة عليهما وعاد الثنائى وشاركا بشكل طبيعى مع الفريق .