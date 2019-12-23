هنتعشى إيه النهاردة .. سندوتشات كفتة بالصوص الحار وسلطة طحينة وأم علي

تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفي نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، وهذا لا يعنى أن يكون العشاء دائما جبنة ولانشون.



ونقدم لكم بشكل يومي قائمة طعام متنوعة من الأطباق التى تشعرك بالشبع وفى نفس الوقت يمكن تقديمها على مائدة العشاء.



طريقة عمل سندوتش كفتة بالصوص الحار لنجلاء الشرشابى.

مقادير سندوتش كفتة بالصوص الحار:

نصف كيلو لحمة مفرومة

بصلة وسط مبشورة

1 باكو خلطة كفتة

1 ملعقة صغيرة شطة ناعمة

بيضة

نصف كوب برغل

2 ملعقة كبيرة دهن مفروم

زيت نباتي

ملح فلفل أسود

الصوص

2 ملعقة كبيرة مايونيز

2 ملعقة كبيرة زبادي

2 ملعقة كبيرة كاتشاب

2 ملعقة كبيرة هريسة شطة



طريقة عمل سندوتشات كفتة بالصوص الحار:

* تضرب في الكبة اللحمة المفرومة مع البصل والبرغل وخلطة الكفتة والشطة والبيض والدهن والملح والفلفل الأسود

* يشكل الخليط أصابع وترص الكفتة في صينية وترش بالزيت وتوضع في الفرن حتى تمام النضج



الصوص

* يخلط الزبادي والكاتشاب والهريسة والزبادي

* تقدم الكفتة في الخبز مع الصوص



طريقة عمل سلطة طحينة للشيف شربيني

مقادير سلطة طحينة

طحينة

زبادي

ثوم

فلفل حار

شطة

كمون

زيت زيتون

خل

عصير الليمون "حسب الرغبة"

ملح فلفل أسود

كزبرة خضراء

باذنجان مشوي



طريقة عمل سلطة طحينة

* يخلط الثوم والفلفل الحار والشطة وكمون وزيت زيتون وخل وطحينة وزبادي

* نضيف عصير الليمون وملح وفلفل وتوضع في طبق التقديم مع رشة زيت زيتون

* يمكن اضافة الباذنجان المشوي مع كزبرة خضراء ويقلب ويقدم مع رشة زيت زيتون



طريقة عمل أم على للشيف شربيني

مقادير أم علي

عجينة ميلفيه

لبن سكر

مكسرات جوز هند

فانيليا

كريم شانتيه



طريقة عمل أم علي

* اخلطي اللبن و السكر مع الفانيليا و جوز الهند على النار

* ضعى عجينة الميلفيه فى طاجن الفرن ورشى عليها المكسرات و الجوز هند

* ضعى السائل عليها مع الكريمة المخفوقة و تدخل الفرن حتى يحمرالوجه و تقدم بالهنا