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مرأة

هنتعشى إيه النهاردة .. فطائر بالخضار والجبنة وأصابع بطاطس مشوية وسلطة ثومية

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 06:57 م
هنتعشى ايه النهاردة
هنتعشى ايه النهاردة
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اسماء محمد
تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفى نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، وهذا لا يعنى أن يكون العشاء دائما جبنة ولانشون.

ونقدم لكم بشكل يومي قائمة طعام متنوعة من الأطباق التى تشعرك بالشبع وفى نفس الوقت يمكن تقديمها على مائدة العشاء.

طريقة عمل فطائر بالخضار والجبن للشيف شربيني
مقادير فطائر بالخضار والجبن
3 أكواب دقيق
ربع كوب سكر
ملعقة صغيرة ملح
ربع كوب زبادي
نصف كوب زيت
ثلاثة أرباع كوب ماء

الحشو:
جبنة شيدر زيت
جزر فلفل ألوان
كوسة
زعتر
روزماري
ملح – فلفل

طريقة عمل فطائر بالخضار والجبن
* اخلطي مكونات العجين مع بعضها البعض حتى تصبح لديكي عجينة متماسكة وطرية
* افرديها وقطعيها دوائر كبيرة لتصلح للف على هيئة اصابع طويلة
* لعمل الحشو اخلطي المكونات مع بعضها البعض بدون الجبنة على النار في قليل من لزيت
* ثم اضيفي اليها الجبنة وارفعيها عن النار
* احشي بها العجين وضعيها في صينية مدهونة زيت ثم ادخليها فرن ساخن حتى تنضج قدميها بعض تقطيعها

طريقة اصابع البطاطس المشوية لنجلاء الشرشابي
مقادير أصابع البطاطس المشوية
بطاطس كارى
كزبرة جافة ناعمة
بابريكا
شطة ناعمة
ملح فلفل أسود بودرة
ثوم بودرة
بصل
بشر ليمون
زيت

طريقة عمل أصابع البطاطس المشوية
* قلبى أصابع البطاطس المتوسطة فى الملح والفلفل الأسود والتوابل والزيت
* رصيها على ورق زبدة وأدخليها الفرن حتى تمام النضج وقدميها مع برجر الدجاج

طريقة عمل سلطة الثومية للشيف شربيني
مقادير سلطة ثومية
ثوم
بطاطس بيوريه
مايونيز
كريمة لباني
خل
ملح فلفل

طريقة عمل سلطة ثومية
* افرمي الثوم باستخدام الكبة الكهربائية مع الملح والخل جيدا حتى تصبح عجينة سائلة
* اضيفي البطاطس المسلوقة والمايونيز وقليل من الكريمة اللباني واستمري في الفرم حتى يصبح متجانس تماما
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