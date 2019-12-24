حصاد 2019 | التعليم توقع 13 بروتوكولا جديدا على مدار العام





وخلال شهر فبراير أيضا ، وقعت وزارة التربية والتعليم توقيع بروتوكول تعاون مع كلية هندسة الطاقة بجـامــعــة أســــــوان فى مجال تكنولوجيا الطاقة الشمسية ، وقد تضمن هذا البروتوكول قيام كلية هندسة الطاقة بجـامــعــة أســــــوان بتقديم الدعم الأكاديمي والفني للمُعلمين من خلال تنظيم ورش عمل ومحاضرات للمُعلمين للتوعية بطرق وأساليب تدريس المقررات المعنية بتخصص الطاقة الشمسية وكذلك شرح المناهج العلمية المقررة لتخصصات الطاقة الشمسية من الناحية النظرية والعملية ، وتقوم الوزارة بوضع جدول زمني للورش والمحاضرات يشمل الأعداد والأماكن والفترة الزمنية بالتنسيق مع الجامعة، وترشيح المعلمين المستهدفين بالتدريبات من العاملين بالمدارس الصناعية، وتجهيز القاعات والأدوات المساعدة اللازمة من خلال مديرية التربية والتعليم بأسوان، وطباعة ونسخ المادة العلمية وتوزيعها ونشرها من خلال مديرية التربية والتعليم بأسوان.





وخلال نفس الشهر .. وقعت قطاع التعليم الفني بروتوكول مع وزارة الزراعة ، لتوفير باحثين متخصصين ومؤهلين من ذوى الخبرة؛ لتدريب كوادر هيئة التدريس، وتأهيل طلبـة التعليم الفنى الزراعى فى مجال (الثروة الحيوانية والداجنة وكل ماله علاقة بهذا المجال)، وتوفير بالمادة العلمية التى تساهم فى تطوير مناهج المدارس الزراعية، وإمدادهم بأحدث الكتيبات والإرشادات والمنشورات الخاصة بالتعليم الزراعى.





كما تم توقيع بروتوكول بين برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني ، و شركة مصر إيطاليا للأعمال الزراعية ، لدعم الطلاب وخريجي المدارس الزراعية وتأهيل المزراعين لفتح أسواق إضافية تساهم في خلق فرص عمل وتكون إضافة للسوق المحلي للتغلب علي مشاكل تذبذب الأسعار في السوق، هذا بالإضافة إلي حث وتشجيع المزارعين علي إنشاء مناشر خاصة بهم لتجفيف الطماطم، وهو ما قام به عدد من المزارعين في مدن إسنا وأرمنت.





وخلال ابريل 2019 .. وقعت وزارة التربية والتعليم ، بروتوكول تعاون مع الشركة العربية الحديثة للطبع والنشروالتوزيع (سلاح التلميذ)؛ من أجل دعم برامج دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في المنظومة التعليمية.





وفي مايو 2019 .. وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بروتوكول تعاون مع مؤسسة "مصر الخير" لتنفيذ عدد من المشروعات التعليمية التى تمثل أولوية قصوى لدى الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ، و وفقا لهذا البروتوكول يتم تنفيذ برامج اكتشاف ورعاية الموهوبين بالمدارس، ودعم ورعاية الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، ودعم عمليات الدمج التعليمى وتأهيل الطلاب والمعلمين فى المدارس المستهدفة، وتأهيل وتدريب العاملين والمعلمين والموجهين على النظم التربوية المستخدمة داخل المدارس بما يحقق الاستدامة، تنمية المهارات الحياتية للطلاب من خلال الأنشطة التعليمية بالمدارس.





وفي يوليو 2019 .. وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، بروتوكول تعاون مع مؤسسة "علمني" بهدف المساهمة في النهوض بالتعليم عن طريق تعزيز التعاون المستمر والعمل المشترك بهدف تمكين قطاع المجتمع المدني من المشاركة في دعم العملية التعليمية ، و ويستهدف البروتوكول مدارس التعليم العام والفني والمجتمعي بما في ذلك الطُلّاب بمختلف المراحل التعليمية، ومديري المدارس والوكلاء، ومعلمي المواد الدراسية ومعلمي الفصول، ومعلمي الأنشطة مثل (التربية الموسيقية والفنية والبدنية/الرياضية والمجال الزراعي والصناعي)، وأخصائي المكتبات والصحافة والوسائل التعليمية والتكنولوجيا ومعامل الوسائط المتعددة، والأخصائيين الاجتماعيين والنفسي، ومسئولي التعلم النشط ومسئولي وحدات التدريب بالمدارس، وموجهي المواد.





وفي اغسطس 2019 .. وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بروتوكول تعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بوزارة الدفاع، بهدف استغلال السنة الأولى بمدارس التعليم الفني كفترة تأسيس عسكري للطلاب لتحسين حالة انضباط الطلاب وانتمائهم للوطن ، و وفقا لهذا البروتوكول يتم تدريس مقررات ذات طبيعة عسكرية من قبل ضباط تم اختيارهم على أعلى مستوى بمعرفة قيادة الدفاع الشعبي، وتعتبر المقررات العسكرية مواد نجاح ورسوب، وسيتم تطبيق قواعد لانضباط الطلاب وتحسين السلوكيات وتأكيد شعور الانتماء والولاء للوطن وتكوين شخصية المواطن الصالح التي هي من أهم أهداف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.





وفي اغسطس ايضا ، وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون مشترك مع الغرفة التجارية الفرنسية بالقاهرة لإطلاق مدرسة إليكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، وذلك في إطار سعي الوزارة لتطوير التعليم الفني ورفع جودته.





وفي سبتمبر 2019 .. وقع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اليوم، بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مع مصطفى نصار رئيس مجلس إدارة مجموعة إيجيبت جولد للمشغولات الذهبية والمجوهرات، بروتوكول تعاون مشترك لافتتاح مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية.





كما وقع الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني بروتوكول تعاون مشترك مع السيد محمد حلمي السعيد رئيس مجلس إدارة شركة الصالحية للإستثمار والتنمية ، لإطلاق مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية،.





وفي نوفمبر 2019 .. وقع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بروتوكول تعاون في مجال المسابقات البحثية.





وينص البروتوكول على عقد مسابقة بحثية متعددة المستويات للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية (بفرعيها العام والفني)، وكذلك المعلمين عامة ومعلمي التربية الدينية خاصة، وذلك في إطار التعاون المستمر بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والأوقاف لتشكيل الوعي الديني الوطني لدى الطلاب.





وفي ديسمبر 2019 .. توقيع بروتوكول تعاون مع شركة "استادات القابضة"، إحدى الشركات الوطنية العاملة في قطاع تنمية المنشآت، لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الرياضية التي تمتلكها الوزارة أو تشارك فيها بالمحافظات مع جهات أخرى.



