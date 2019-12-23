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أخبار العالم

أول تعليق لـ هيئة كبار العلماء بعد الحكم في قضية جمال خاشقجي

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 10:33 م
سعيد العربي
أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، أن الأحكام الابتدائية الصادرة بحق 11 شخصًا في قضية المواطن جمال خاشقجي تؤكد أن القضاء السعودي ماضٍ في تحقيق العدالة ومحاسبة أي متورط في هذه الجريمة.

وقال الأمين العام لهيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد إن القضاء بالمملكة سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية، منوهًا بالإجراءات التي تتوخى الحق والعدالة، وألا توقع أي عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته بما نسب إليه من جرم بعد محاكمة تجرى وفق المقتضى الشرعي.

وكان «صلاح»، نجل الراحل جمال خاشقجي أكد، اليوم الاثنين، ثقته في القضاء السعودي، وذلك بعد صدور أحكام بحق المتهمين في قضية مقتل والده، وقال «صلاح»، عبر تويتر: «إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة، اليوم القضاء أنصفنا نحن أبناء المرحوم بإذن الله جمال خاشقجي، ونؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة، الحمد لله والشكر له».

ومنذ الثاني من أكتوبر عام 2018، وحتى الآن لم تتوقف محاولات قوى وأجهزة استخبارات -إقليمية ودولية- معادية للمملكة توظيف قضية الراحل جمال خاشقجي، سياسيًا، ليس حرصًا على تطبيق العدالة، لكن للنيل من المملكة وزعزعة استقرارها، غير أن هذه المحاولات تحطمت على صخرة الصمود الأسري للكاتب والإعلامي الراحل؛ حيث تصدت الأسرة لكل المحاولات، متمسكة بالعدالة فقط.
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